Почему FabricaONE.AI перенесла IPO и когда сможет вернуться к нему

Почему FabricaONE.AI перенесла IPO и когда сможет вернуться к немуРешение принято из-за рыночной волатильности
Разработчик программного обеспечения «Фабрика ПО», который является «дочкой» «Софтлайна» и работает под брендом FabricaONE.AI, решил перенести запланированное первичное размещение акций (IPO), говорится в официальном заявлении компании. Причина – внешние обстоятельства, повысившие уровень неопределенности на рынке. В компании пояснили, что проведение IPO в условиях высокой волатильности может создать неоправданные риски для стоимости акций после старта торгов.
В сообщении подчеркивается, что все действия по выходу на публичный рынок соответствуют долгосрочной стратегии компании. Решение отложить IPO до более благоприятной рыночной ситуации полностью отвечает ее стратегическим целям.
Изначально FabricaONE.AI планировала выйти на биржу в апреле и привлечь 2 млрд руб. при ценовом ориентире 25 руб. за акцию. Общая оценка компании без учета средств от IPO должна была составить 14 млрд руб. Сбор заявок стартовал 23 апреля и должен был завершиться 29 апреля. По данным «РБК Инвестиций», объем поступивших заявок превысил 2 млрд руб. Накануне, 27 апреля, руководитель компании Максим Тадевосян в интервью РБК отметил, что книга заявок заполнена более чем на 50%.
О переносе IPO FabricaONE.AI заявила через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 24 апреля наложил обеспечительные меры на ряд компаний «Софтлайна». Ограничения введены в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании «Интеграция», не входящей в группу «Софтлайн», по иску Роскомснаббанка. Роскомснаббанк подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 32 ответчиков, из которых обеспечительные меры коснулись 24-х, среди которых оказались ПАО «Софтлайн», ЗАО «Софтлайн Интернейшнл» и 4 юридических лица, находящихся под контролем FabricaONE.AI, а именно: ООО «СЛ Софт», ООО «Преферентум», ООО «Робин», ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг».
«Софтлайн» сразу обжаловал решение, а уже 30 апреля заявил об отмене обеспечительных мер в отношении нескольких компаний группы.
Формальным основанием для наложения ограничений послужили сделки, совершенные около 10 лет назад между банкротом и бывшими владельцами компаний, приобретенных «Софтлайном», сообщил холдинг. Меры были приняты без рассмотрения дела по существу, без назначения судебного заседания и без уведомления сторон, заявляли в компании.
В «Софтлайне» также отметили, что обеспечительные меры не сказались на операционной деятельности группы.
FabricaONE.AI создана в январе 2025 г. на базе системного интегратора Bell Integrator. В состав компании вошли активы «Софтлайна» в сфере заказной и тиражной разработки ПО с использованием ИИ, в том числе разработчик бизнес‑приложений SL Soft, компания по автоматизации промышленных производств SL Prom Soft, центр экспертизы «Девелоника» и «Академия АйТи». Основа бизнеса FabricaONE.AI – заказная разработка, которая генерирует львиную долю выручки (68%) и EBITDA (58%). Остальное относится к продаже продуктов (тиражная разработка, промышленное ПО) и консалтингу. FabricaONE.AI – крупнейший игрок на российском рынке заказной разработки с долей около 11% (данные Б1 за 2024 г.).
FabricaONE.AI четко обозначила, что перенос связан с негативной рыночной конъюнктурой, отметил ведущий аналитик «ВЕЛЕС капитала» Артем Михайлин. Он подчеркнул, что сейчас наблюдается снижение рынка и значительная просадка наблюдается в том числе в акциях компаний технологического сектора. FabricaONE.AI заинтересована в том, чтобы IPO прошло успешно и бумаги не демонстрировали резкой просадки, добавил эксперт. Тем более, по его словам, компания и так планировала размещение со значительным дисконтом к другим игрокам отрасли.
Перенос IPO может вести к понижению оценки стоимости компании, отмечает аналитик «Финама» Леонид Делицын. По мнению эксперта, FabricaONE.AI вернется к размещению после первого IPO российской IT-компании, которая будет оценена дорого. Делицын также подчеркнул, что для того, чтобы размещение стало возможным, хотя бы некоторые инвесторы должны поверить, что заработают на этом активе больше, чем на других.
В «Велес капитале» же полагают, что перенос IPO не должен значимо повлиять на оценку компании. Возможно, говорит Михайлин, группа рассмотрит вопрос о проведении IPO во второй половине года. Скорее всего, они также будут реагировать на конъюнктуру рынка, заключил он.
Аналитическая компания «Эйлер» оценивала ранее справедливую стоимость собственного капитала FabricaONE.AI в диапазоне 23,3–30,8 млрд руб., писали «Ведомости». Нижняя граница рассчитана на основе мультипликаторов EV/EBITDA (отношение стоимости компании к EBITDA) и P/E (цена/прибыль) для ряда российских технологических компаний за 2026–2027 гг., верхняя – методом дисконтирования денежных потоков.
Другие финансовые организации тоже представили свои оценки справедливой стоимости бизнеса FabricaONE.AI – в целом диапазон составил 23,3–37 млрд руб. Газпромбанк оценил компанию в 37 млрд руб. – по методу дисконтирования, 29,9 млрд руб. – на основе сравнения мультипликаторов. Альфа‑банк в ходе оценки пришел к следующим цифрам: 29,4–31,6 млрд руб. по мультипликаторам и 33,7–35,7 млрд руб. методом дисконтирования. «Финам» провел оценку только через сравнение мультипликаторов и определил средневзвешенную капитализацию на уровне 26,6 млрд руб.
Первое IPO в 2026 г. состоялось 17 апреля на Мосбирже. Его провела электронная торговая платформа B2B-РТС для автоматизации полного цикла закупок и продаж для госкомпаний (B2B) и госструктур (B2G). Сделка прошла по верхней границе ценового диапазона – 118 руб. за бумагу. По итогам торгов 30 апреля стоимость ценных бумаг составляла 128,97 (-0,79%), что на 8,5% выше цены размещения.