Почему FabricaONE.AI перенесла IPO и когда сможет вернуться к нему

О переносе IPO FabricaONE.AI заявила через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 24 апреля наложил обеспечительные меры на ряд компаний «Софтлайна». Ограничения введены в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании «Интеграция», не входящей в группу «Софтлайн», по иску Роскомснаббанка. Роскомснаббанк подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 32 ответчиков, из которых обеспечительные меры коснулись 24-х, среди которых оказались ПАО «Софтлайн», ЗАО «Софтлайн Интернейшнл» и 4 юридических лица, находящихся под контролем FabricaONE.AI, а именно: ООО «СЛ Софт», ООО «Преферентум», ООО «Робин», ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг».