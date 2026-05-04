Итоги торгов на Мосбирже 4 мая

Российский рынок акций после небольшого отскока возобновляет падение, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Вероятно, сказывается фактор сниженной активности на фоне майских праздников, а также негатив со стороны монетарного фактора, полагает она. Технические индикаторы при этом сигнализируют о сильной перепроданности рынка, что может в итоге вылиться в сильный отскок, добавляет эксперт. Индикатор Мосбиржи в мае может продолжить обновление годовых минимумов, а при негативном сценарии опуститься к самому низкому значению прошлого года – 2457 пунктов, полагает аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова.