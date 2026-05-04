Итоги торгов на Мосбирже 4 мая

Итоги торгов на Мосбирже 4 маяРоссийский рынок акций возобновил падение после небольшого роста в четверг
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 4 мая, снизился на 1,41% до 2620,82 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 2,24% и составил 1094,42 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Циана» (+2,03%), «Совкомфлота» (+1,13%), ЮГК (+0,54%), привилегированные акции «Транснефти» (+0,44%) и обыкновенные акции «Интер РАО» (+0,37%). В аутсайдерах оказались бумаги «Лукойла» (-5,49%), «Ленты» (-4,52%), «Норникеля» (-3,57%), АФК «Система» (-30,5%) и Московского кредитного банка (-2,79%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 4 коп. до 11,01 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,44 руб. (+0,64 руб.). Официальный курс евро составил 88,27 руб. (-0,38 руб.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5,94% до $114,11/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,4% до $105,34/барр.
Российский рынок акций после небольшого отскока возобновляет падение, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Вероятно, сказывается фактор сниженной активности на фоне майских праздников, а также негатив со стороны монетарного фактора, полагает она. Технические индикаторы при этом сигнализируют о сильной перепроданности рынка, что может в итоге вылиться в сильный отскок, добавляет эксперт. Индикатор Мосбиржи в мае может продолжить обновление годовых минимумов, а при негативном сценарии опуститься к самому низкому значению прошлого года – 2457 пунктов, полагает аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 5 мая – отскок к 2690–2700 пунктам.
Валютные пары продолжают консолидироваться на достигнутом уровне, отмечает Рокотянская. Рынок ждет 6 мая, когда Минфин конкретизирует планы по операциям на валютном рынке, указывает она: оценки объема покупок варьируются от 150 млрд до 400 млрд руб. Разворот валютных пар наверх может оказать сильную поддержку акциям экспортеров, рассуждает Рокотянская.
Прогноз по валютным парам на 5 мая: по юаню – 10,89–11,15 руб., по доллару – 74,68–76,14 руб.
Во вторник, 5 мая, в США выйдут окончательные индексы деловой активности в секторе услуг за апрель от PMI и ISM, а также будет опубликован торговый баланс США в марте и число открытых вакансий JOLTS за март. В этот же день состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.