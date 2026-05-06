Итоги торгов на Мосбирже 6 мая

Давление на рынок акций 6 мая оказывали геополитические новости и рыночная конъюнктура: представители Украины заявили, что не намерены соблюдать перемирие с Россией 9 мая, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. В то же время рубль снова пошел на укрепление после того, как Минфин объявил о неожиданно низких объемах покупок валюты по бюджетному правилу. Нефть же, говорит эксперт, опустилась к $100/барр. после сообщений СМИ о том, что США и Иран близки к согласованию мирного меморандума, но в МИД Ирана предостерегли от поспешных выводов. Тем не менее, продолжил Смирнов, мировые рынки ободрились надеждой на ближневосточную деэскалацию и позитивно встретили спад нефтяных цен. Особенно уверенный отскок показали биржи АТР, отметил он.