Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS217,9-0,41%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,53-0,01%RGBITR781,01+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Итоги торгов на Мосбирже 6 мая

Рубль укрепился после объявления Минфином объема покупок валюты
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 6 мая, упал на 0,45% до 2632,5 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,25% и составил 1102,91 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Полюса» (+5,1%), Ozon (+1,75%), «Норникеля» (+1,58%), «Аэрофлота» (+1,46%) и «Алросы» (+1,38%). В аутсайдерах оказались бумаги «Ленты» (-4,93%), «Совкомфлота» (-2,84%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,22%), а также бумаги En+ Group (-1,97%) и «Роснефти» (-1,89%).

Курс юаня на Московской бирже подешевел на 11 коп. до 10,94 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,22 руб. (-0,12 руб.). Официальный курс евро составил 88,06 руб. (-0,29 руб.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 6,96% до $102,26/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подешевел на 6,74% до $95,37/барр.

Давление на рынок акций 6 мая оказывали геополитические новости и рыночная конъюнктура: представители Украины заявили, что не намерены соблюдать перемирие с Россией 9 мая, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. В то же время рубль снова пошел на укрепление после того, как Минфин объявил о неожиданно низких объемах покупок валюты по бюджетному правилу. Нефть же, говорит эксперт, опустилась к $100/барр. после сообщений СМИ о том, что США и Иран близки к согласованию мирного меморандума, но в МИД Ирана предостерегли от поспешных выводов. Тем не менее, продолжил Смирнов, мировые рынки ободрились надеждой на ближневосточную деэскалацию и позитивно встретили спад нефтяных цен. Особенно уверенный отскок показали биржи АТР, отметил он.

В четверг на рынке США квартальные отчеты представят McDonald’s, Shell, Gilead и др., отметил он, выхода важной статистики не ожидается. На российском рынке МГКЛ («Мосгорломбард») представит операционные результаты за апрель. На общем настрое 7 мая, по его словам, может сказаться публикуемая информация о недельной инфляции. Приближение длинных выходных и внешнеполитическая напряженность могут сдерживать индекс Мосбиржи в области 2600–2650 пунктов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь