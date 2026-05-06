Итоги торгов на Мосбирже 6 мая

Итоги торгов на Мосбирже 6 маяРубль укрепился после объявления Минфином объема покупок валюты
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 6 мая, упал на 0,45% до 2632,5 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,25% и составил 1102,91 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Полюса» (+5,1%), Ozon (+1,75%), «Норникеля» (+1,58%), «Аэрофлота» (+1,46%) и «Алросы» (+1,38%). В аутсайдерах оказались бумаги «Ленты» (-4,93%), «Совкомфлота» (-2,84%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,22%), а также бумаги En+ Group (-1,97%) и «Роснефти» (-1,89%).
Курс юаня на Московской бирже подешевел на 11 коп. до 10,94 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,22 руб. (-0,12 руб.). Официальный курс евро составил 88,06 руб. (-0,29 руб.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 6,96% до $102,26/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подешевел на 6,74% до $95,37/барр.
Давление на рынок акций 6 мая оказывали геополитические новости и рыночная конъюнктура: представители Украины заявили, что не намерены соблюдать перемирие с Россией 9 мая, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. В то же время рубль снова пошел на укрепление после того, как Минфин объявил о неожиданно низких объемах покупок валюты по бюджетному правилу. Нефть же, говорит эксперт, опустилась к $100/барр. после сообщений СМИ о том, что США и Иран близки к согласованию мирного меморандума, но в МИД Ирана предостерегли от поспешных выводов. Тем не менее, продолжил Смирнов, мировые рынки ободрились надеждой на ближневосточную деэскалацию и позитивно встретили спад нефтяных цен. Особенно уверенный отскок показали биржи АТР, отметил он.
В четверг на рынке США квартальные отчеты представят McDonald’s, Shell, Gilead и др., отметил он, выхода важной статистики не ожидается. На российском рынке МГКЛ («Мосгорломбард») представит операционные результаты за апрель. На общем настрое 7 мая, по его словам, может сказаться публикуемая информация о недельной инфляции. Приближение длинных выходных и внешнеполитическая напряженность могут сдерживать индекс Мосбиржи в области 2600–2650 пунктов.