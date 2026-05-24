Итоги торгов на Мосбирже с 18 по 22 мая

Итоги торгов на Мосбирже с 18 по 22 маяИндекс остается под давлением геополитической неопределенности и крепкого рубля
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 18 по 22 мая упал на 0,3% до 2625,69 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 2,39% и составил 1161,58 пункта.
Лидерами роста стали бумаги VK (+5%), «Совкомфлота» (+4,6%), X5 (+4%), HeadHunter (+3,2%) и Московской биржи (+3%). В аутсайдерах оказались бумаги «Русала» (-10,8%), ЮГК (-8,9%), Positive Technologies (-5,8%), АФК «Система» (-4,8%) и «Ленты» (-4,4%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 1,69% (-18 коп.) до 10,53 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 71,2 руб. (-1,9 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 82,5 руб. (-2,6 руб.). Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 5,2% до $103,5/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 8,4% до $96,6/барр.
Рынок акций на неделе оставался под давлением геополитической неопределенности и крепкого рубля, попытки роста индекса Мосбиржи тормозились у сопротивления в районе 2660 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов.
Позитива для продвижения вверх недостаточно: перспективы продолжения переговоров по Украине по-прежнему туманны, не оправдались надежды на то, что по итогам официального визита президента России Владимира Путина в Китай прозвучит конкретика по проекту «Сила Сибири – 2», перечисляет он.
Нефть всю неделю оставалась дорогой, а вот драгметаллы подешевели, констатировал эксперт. Инфляция в России устойчиво снижается, зато инфляционные ожидания населения в мае увеличились до 13% с апрельских 12,9%, заметил он.
Без новых вводных со стороны геополитики или иных драйверов индексу Мосбиржи будет непросто выйти из коридора 2600–2700 пунктов, предупредил Смирнов. Превалирующим ему представляется сценарий сохранения боковика в тех же границах.
Валюты остаются у трехлетних минимумов на фоне высокого предложения при слабом спросе, жестких монетарных условий, мер валютного контроля, перечисляет эксперт. Его прогноз до конца недели по курсу юаня – 10,8 руб., по курсу доллара – 72 руб.
На новой неделе советы директоров «Роснефти», «Норникеля», «Диасофта», Совкомбанка обсудят дивиденды. А «Евротранс», «Совкомфлот», «Всеинструменты.ру», «Озон фармацевтика», «Русгидро», «Астра» раскроют финансовые результаты за I квартал.