Итоги торгов на Мосбирже с 18 по 22 мая

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 1,69% (-18 коп.) до 10,53 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 71,2 руб. (-1,9 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 82,5 руб. (-2,6 руб.). Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 5,2% до $103,5/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 8,4% до $96,6/барр.