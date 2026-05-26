Итоги торгов на Мосбирже 26 мая

Прогноз БКС по курсу юаня на следующую неделю, когда инвесторы ждут кратного увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, – 10,5–10,7 руб., по курсу доллара – 71–72 руб. Годовые минимумы по валютам, вероятно, уже позади: в июне юань может подняться до 11 руб., доллар – до 75–76 руб., не исключил Смирнов.