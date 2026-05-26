Итоги торгов на Мосбирже 26 мая

Итоги торгов на Мосбирже 26 маяИндекс обновил годовые минимумы, но уже отыграл часть потерь
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 26 мая, уменьшился на 0,69% до 2580,3 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,86% и составил 1134,19 пункта.
Лидерами роста стали привилегированные акции «Транснефти» (+0,95%), бумаги En+ Group (+0,66%), «Русала» (+0,51%), «Роснефти» (+0,46%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+0,4%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-9,95%), ВТБ (-6,15%), Ozon (-3,29%), Positive Technologies (-2,07%) и «Северстали» (-1,92%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,3% (-14 коп.) до 10,47 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,67 руб. (+12 коп.). Официальный курс евро составил 83,298 руб. (-2,15 руб.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 4,3% до $97,4/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,9% до $93,9/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник обновил годовые минимумы у 2573 пунктов, после чего несколько сократил потери, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Основное давление на настроения инвесторов оказывает геополитика, констатировал он: переговорный трек по Украине фактически заморожен, риторика сторон ужесточилась. Власти ЕС тем временем заявили о разработке нового пакета антироссийских санкций, добавил эксперт.
На неделе продолжится борьба за круглые 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, но при ухудшении условий не исключен временный отход к 2550 пунктам или ниже, допустил Смирнов.
Прогноз БКС по курсу юаня на следующую неделю, когда инвесторы ждут кратного увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, – 10,5–10,7 руб., по курсу доллара – 71–72 руб. Годовые минимумы по валютам, вероятно, уже позади: в июне юань может подняться до 11 руб., доллар – до 75–76 руб., не исключил Смирнов.
В центре внимания мировых рынков остается ситуация на Ближнем Востоке: участники торгов с осторожностью оценивают перспективы соглашения США и Ирана и риски для поставок через Ормузский пролив, указал Смирнов.
В среду «Совкомфлот» раскроет финансовые результаты по международным стандартам за I квартал, а советы директоров «Полюса» и Совкомбанка примут решения по дивидендам.