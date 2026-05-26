Итоги торгов на Мосбирже 26 мая

Индекс обновил годовые минимумы, но уже отыграл часть потерь
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 26 мая, уменьшился на 0,69% до 2580,3 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,86% и составил 1134,19 пункта.

Лидерами роста стали привилегированные акции «Транснефти» (+0,95%), бумаги En+ Group (+0,66%), «Русала» (+0,51%), «Роснефти» (+0,46%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+0,4%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-9,95%), ВТБ (-6,15%), Ozon (-3,29%), Positive Technologies (-2,07%) и «Северстали» (-1,92%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,3% (-14 коп.) до 10,47 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,67 руб. (+12 коп.). Официальный курс евро составил 83,298 руб. (-2,15 руб.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 4,3% до $97,4/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,9% до $93,9/барр.

Индекс Мосбиржи во вторник обновил годовые минимумы у 2573 пунктов, после чего несколько сократил потери, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Основное давление на настроения инвесторов оказывает геополитика, констатировал он: переговорный трек по Украине фактически заморожен, риторика сторон ужесточилась. Власти ЕС тем временем заявили о разработке нового пакета антироссийских санкций, добавил эксперт.

На неделе продолжится борьба за круглые 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, но при ухудшении условий не исключен временный отход к 2550 пунктам или ниже, допустил Смирнов.

Прогноз БКС по курсу юаня на следующую неделю, когда инвесторы ждут кратного увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, – 10,5–10,7 руб., по курсу доллара – 71–72 руб. Годовые минимумы по валютам, вероятно, уже позади: в июне юань может подняться до 11 руб., доллар – до 75–76 руб., не исключил Смирнов.

В центре внимания мировых рынков остается ситуация на Ближнем Востоке: участники торгов с осторожностью оценивают перспективы соглашения США и Ирана и риски для поставок через Ормузский пролив, указал Смирнов.

В среду «Совкомфлот» раскроет финансовые результаты по международным стандартам за I квартал, а советы директоров «Полюса» и Совкомбанка примут решения по дивидендам.

