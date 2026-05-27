Итоги торгов на Мосбирже 27 мая

Итоги торгов на Мосбирже 27 маяЕще один торговый день прошел без четкого тренда
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 27 мая, увеличился на 0,45% до 2591,81 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,53% и составил 1151,57 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Русала» (+3,11%), VK (+2,85%), «Ленты» (+2,75%), АФК «Система» (+2,41%) и МКБ (+1,97%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-1,46%), «Совкомфлота» (-0,65%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,62%), бумаги «Норникеля» (-0,34%) и «Алросы» (-0,23%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,06% (+0,6 коп.) до 10,475 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 70,9 руб. (-77 коп.). Официальный курс евро составил 83,7 руб. (-58 коп.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,2% до $93,5/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 3,9% до $90,3/барр.
Еще один торговый день без четкого тренда прошел на российском рынке акций, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Минорное начало дня увело индекс Мосбиржи в район 2560 пунктов, но днем ситуация развернулась и бенчмарк, как и накануне, попытался вернуться к круглым 2600 пунктам, но снова безуспешно, рассказывает он.
Негатив все так же исходит в основном от геополитики, подчеркивает Смирнов, но и рыночные условия не благоволили росту – нефть, как и большинство сырьевых товаров, дешевела, а рубль проявлял силу.
Улучшить настроения в течение дня могли заявления замминистра финансов Алексея Сазанова о том, что в правительстве пока не обсуждается введение windfall tax, рассуждает Смирнов. Хотя вопрос налога на сверхприбыль и ушел из информационной повестки в последнее время, но инвесторы все равно держат его в уме, уверен эксперт.
В ближайшее время попытки покорения отметки 2600 пунктов по индексу Мосбиржи могут сменяться откатами в сторону 2550-2560 пунктов, ожидают в БКС. Прогноз компании по курсу юаня – 10,4–10,7 руб., по курсу доллара – 70,5–72,5 руб.
В начале июня, когда завершится майский налоговый период, а Минфин может нарастить покупки валюты по бюджетному правилу, юань способен двинуться в направлении 11 руб., доллар – к 73–73,5 руб., допустил Смирнов. Но резкого ослабления рубля не предвидится – импорт еще малоактивен из-за дорогого кредита, оговорился он.
На мировых фондовых площадках сохраняется осторожность на фоне неопределенности вокруг ближневосточного конфликта, констатировал Смирнов.
В четверг в США выйдет предварительная оценка ВВП за I квартал. На российском рынке «Всеинструменты.ру» и «Озон фармацевтика» раскроют квартальные финансовые результаты по международным стандартам. Акционеры Arenadata в этот день обсудят вопрос утверждения дивидендов на годовом общем собрании.