Мосбиржа пересмотрит параметры торгов драгоценными металлами

По данным Мосбиржи, шаг цены по золоту увеличится в пять раз – до 0,5 руб., по серебру – также в пять раз, до 0,05 руб. Для платины и палладия показатель вырастет в десять раз и составит 0,1 руб. Представители торговой площадки отмечают, что корректировка параметров позволит сделать биржевой стакан более информативным и наглядным для участников рынка.