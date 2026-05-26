IMOEX2 590,73-0,29%RTSI1 140,71-0,29%
Мосбиржа пересмотрит параметры торгов драгоценными металлами

Московская биржа с 22 июня 2026 г. изменит параметры поставочных инструментов на рынке драгоценных металлов. Обновление затронет шаги цен по золоту, серебру, платине и палладию и будет распространяться на сделки спот в основном режиме торгов. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

По данным Мосбиржи, шаг цены по золоту увеличится в пять раз – до 0,5 руб., по серебру – также в пять раз, до 0,05 руб. Для платины и палладия показатель вырастет в десять раз и составит 0,1 руб. Представители торговой площадки отмечают, что корректировка параметров позволит сделать биржевой стакан более информативным и наглядным для участников рынка.

Ожидается, что инвесторы смогут лучше видеть реальные уровни поддержки и сопротивления, что упростит принятие торговых решений и снизит влияние большого количества мелких заявок. При этом изменения коснутся только сделок спот в системном режиме торгов драгоценными металлами. Для остальных режимов действующие параметры сохранятся. Ранее выставленные заявки, которые не будут соответствовать новым требованиям, автоматически снимут.

Интерес инвесторов к рынку драгоценных металлов продолжает расти. По данным Мосбиржи, в апреле 2026 г. количество сделок в этом сегменте увеличилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 286 000. Общий объем торгов составил 421 млрд руб.

С 23 марта Мосбиржа предоставила участникам рынка возможность проводить операции с золотом, серебром, платиной и палладием во внебиржевом режиме через сервис анонимного запроса котировок от крупнейших поставщиков ликвидности, таких как банки, золотодобывающие компании, переработчики и другие. Расчеты осуществляются через центрального контрагента (ЦК).

21 мая на рынке драгоценных металлов Московской биржи заключили первые сделки с золотом во внебиржевом режиме с сервисом анонимного запроса котировок. Объем пилотных сделок составил 24 кг золота на сумму более 240 млн руб. Продавцом выступил холдинг «Селигдар», а участниками – крупнейшие российские банки.

