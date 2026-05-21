На рынке драгметаллов Мосбиржи заключили первые внебиржевые сделки с золотом
На рынке драгоценных металлов Московской биржи заключили первые сделки с золотом во внебиржевом режиме с сервисом анонимного запроса котировок. Об этом сообщил представитель биржи.
Объем пилотных сделок составил 24 кг золота на сумму более 240 млн руб. Продавцом выступил холдинг «Селигдар», а участниками – крупнейшие российские банки.
Директор по рынкам валюты и драгметаллов Мосбиржи Арина Кострюкова заявила, что преимущество сервиса заключается в том, что можно моментально заключать крупные сделки и не сдвигать при этом уровень биржевых цен на металл.
С 23 марта Мосбиржа предоставила участникам рынка возможность проводить операции с золотом, серебром, платиной и палладием во внебиржевом режиме через сервис анонимного запроса котировок от крупнейших поставщиков ликвидности, таких как банки, золотодобывающие компании, переработчики и другие. Расчеты осуществляются через центрального контрагента (ЦК).