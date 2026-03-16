Мосбиржа разрешит заключать сделки с золотом по фиксированным ценам
С 23 марта Мосбиржа вводит новую возможность для участников рынка драгоценных металлов. Они смогут заключать сделки с золотом в системном режиме по курсу, который соответствует значению индекса площадки аффинированного золота RUGOLD и курсу фиксинга золота GOLDFIXME. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.
Ожидается, что новые инструменты позволят участникам рынка совершать операции с золотом по фиксированным рыночным ценам, не завися от внутридневной волатильности.
Кроме того, с 23 марта участники рынка смогут проводить операции с золотом, серебром, платиной и палладием во внебиржевом режиме через сервис анонимного запроса котировок от крупнейших поставщиков ликвидности, таких как банки, золотодобывающие компании, переработчики и другие. Расчеты будут осуществляться через центрального контрагента (ЦК).
Директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова рассказала, что введение механизмов, позволяющих заключать сделки с золотом по фиксированным ценам, сформированным рынком, поможет избежать колебаний курса в течение торгового дня. По ее словам, анонимный запрос котировок по всем четырем металлам делает рынок более прозрачным и удобным – можно сразу получить лучшую цену или установить спрос на металл и в любое время заключить сделку на крупный объем без влияния на ценообразование в биржевом стакане.
6 марта Мосбиржа сообщила, что площадка запустит торги мини-фьючерсами на платину (PLТM) и палладий (PLDM). Инструменты имеют уменьшенную в 10 раз стоимость контракта и размер гарантийного обеспечения по сравнению с уже обращающимися фьючерсами на платину (PLT) и палладий (PLD). Как уточнили в Мосбирже, расчетный характер фьючерсов не предполагает физической поставки базового актива, расчеты по итогам торгов производятся в российских рублях.