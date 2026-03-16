Мосбиржа разрешит заключать сделки с золотом по фиксированным ценам

Директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова рассказала, что введение механизмов, позволяющих заключать сделки с золотом по фиксированным ценам, сформированным рынком, поможет избежать колебаний курса в течение торгового дня. По ее словам, анонимный запрос котировок по всем четырем металлам делает рынок более прозрачным и удобным – можно сразу получить лучшую цену или установить спрос на металл и в любое время заключить сделку на крупный объем без влияния на ценообразование в биржевом стакане.