RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%CNY Бирж.00%IMOEX2 565,61-0,71%RGBITR783,58+0,18%
Инвестиции

Итоги торгов на Мосбирже с 25 по 29 мая

Индекс на неделе опускался к годовым минимумам
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 25 по 29 мая уменьшился на 2,29% до 2565,61 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,03% и составил 1137,98 пункта.

Лидерами роста стали бумаги МКБ (+20,6%), АФК «Система» (+7%), «Аэрофлота» (+3,4%), «Ленты» (+2,4%) и Дом.РФ (+1,7%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-12,2%), ЮГК (-11,6%), Positive Technologies (-9,6%), «Алросы» (-9,1%) и ММК (-9%).

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 0,41% (-4 коп.) до 10,49 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 71 руб. (-19 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 82,6 руб. (+9 коп.). Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 11,1% до $92,1/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 9,6% до $87,4/барр.

Индекс Мосбиржи на неделе опускался к годовым минимумам у 2550 пунктов: факторы давления – усиление геополитической напряженности, разочарование решениями отдельных эмитентов по дивидендам, крепкий курс рубля, перечисляет эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов.

Его прогноз по бенчмарку на новую неделю – 2500–2600 пунктов. В отсутствие внешнего позитива поддержать рынок может реинвестирование дивидендов, ослабление рубля и статистика, увеличивающая шансы на снижение ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании, рассчитывает эксперт.

Курсы валют в первую неделю лета, по оценкам БКС, могут подняться к верхним границам диапазонов 71–73 руб./$ и 10,4–10,7 руб./юань. На стоимость иностранных денег будет влиять ожидаемое повышение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, завершение налогового периода, начало сезона отпусков, цикл снижения ключевой ставки ЦБ, указывает Смирнов. Впрочем, реальные ставки в экономике все еще высокие, импорт растет сдержанно, а экспортерам летом может требоваться больше рублей на ремонт поврежденных атаками беспилотников нефтегазовых объектов, оговорился он. Все это будет сдерживать ослабление национальной валюты, предупредил эксперт.

В понедельник ЦБ проведет пресс-конференцию на тему финансовой стабильности. «Аэрофлот» в этот день раскроет финансовые результаты по международным стандартам за I квартал. Во вторник Московская биржа начнет торги фьючерсами на депозитарные расписки крупнейших мировых компаний. На следующий день Росстат кроме традиционного недельного отчета по инфляции представит данные по деловой активности организаций в мае и оценку ВВП.

Также на неделе выйдут майские индексы экономической активности в производстве и секторе услуг еврозоны, США и КНР и отчет по американскому рынку труда за прошлый месяц.

