Итоги торгов на Мосбирже с 25 по 29 мая

Курсы валют в первую неделю лета, по оценкам БКС, могут подняться к верхним границам диапазонов 71–73 руб./$ и 10,4–10,7 руб./юань. На стоимость иностранных денег будет влиять ожидаемое повышение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, завершение налогового периода, начало сезона отпусков, цикл снижения ключевой ставки ЦБ, указывает Смирнов. Впрочем, реальные ставки в экономике все еще высокие, импорт растет сдержанно, а экспортерам летом может требоваться больше рублей на ремонт поврежденных атаками беспилотников нефтегазовых объектов, оговорился он. Все это будет сдерживать ослабление национальной валюты, предупредил эксперт.