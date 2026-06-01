Итоги торгов на Мосбирже 1 июня

Итоги торгов на Мосбирже 1 июняНа рынок акций оказывают благоприятное влияние рост нефтяных цен и ослабление рубля
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 1 июня, вырос на 0,17% до 2570,04 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,57% и составил 1131,49 пункта.
Лидерами роста стали обыкновенные акции «АФК Системы» (+4,04%), «Сургутнефтегаза» (+3,49%), акции МКБ (+2,53%), бумаги «Позитива» (1,96%) и Мосбиржи (+1,64%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-3,61%), обыкновенные акции «Фосагро» (-3,46%), «Аэрофлота» (-3,37%), привилегированные акции «Транснефти» (-1,63%) и акции «Ростелекома» (-1,46%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,4% (+15 коп.) до 10,64 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,55 руб. (+53 коп.). Официальный курс евро составил 86,25 руб. (+3,61 руб.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5,96% до $96,59/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подорожал на 6,83% до $93,36/барр.
В начале торгов понедельника рынок акций в очередной раз попытался дотянуться до 2600 пунктов, но «увяз» вблизи 2590 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Поддержку индексу, по его словам, оказывает благоприятное сочетание роста нефтяных цен и ослабления рубля, а также техническая перепроданность некоторых бумаг. В течение сессии энтузиазма у покупателей наблюдалось все меньше, и бенчмарк вернулся ближе к исходным уровням дня. Среди факторов давления на рынок акций Смирнов отметил ухудшение перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, риски усиления санкций, разочаровывающие решения некоторых эмитентов по дивидендам и допэмиссии.
Очередной виток цен на нефть марки Brent вызвали сомнения в скором мирном соглашении между США и Ираном, говорит Смирнов. Тегеран 1 июня заявил о немедленном прекращении переговоров в знак протеста из-за действий Израиля в Ливане.
Предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май выйдет 2 июня. В тот же день в США станет известно число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS). Мосбиржа начнет торги фьючерсами на депозитарные расписки крупнейших мировых компаний.
Без свежих вводных со стороны геополитики индекс Мосбиржи 2 июня продолжит двигаться в пределах 2550–2600 пунктов, считает Смирнов. Кроме того, в ближайшие дни курсы доллара и юаня могут достичь отметок 72,5 руб. и 10,7 руб.