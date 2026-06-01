Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR100,5-0,81%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,54-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Итоги торгов на Мосбирже 1 июня

На рынок акций оказывают благоприятное влияние рост нефтяных цен и ослабление рубля
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 1 июня, вырос на 0,17% до 2570,04 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,57% и составил 1131,49 пункта.

Лидерами роста стали обыкновенные акции «АФК Системы» (+4,04%), «Сургутнефтегаза» (+3,49%), акции МКБ (+2,53%), бумаги «Позитива» (1,96%) и Мосбиржи (+1,64%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-3,61%), обыкновенные акции «Фосагро» (-3,46%), «Аэрофлота» (-3,37%), привилегированные акции «Транснефти» (-1,63%) и акции «Ростелекома» (-1,46%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,4% (+15 коп.) до 10,64 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,55 руб. (+53 коп.). Официальный курс евро составил 86,25 руб. (+3,61 руб.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5,96% до $96,59/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подорожал на 6,83% до $93,36/барр.

Читайте также:На Мосбирже прошли первые тесты торгов ИИ-агентами

В начале торгов понедельника рынок акций в очередной раз попытался дотянуться до 2600 пунктов, но «увяз» вблизи 2590 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Поддержку индексу, по его словам, оказывает благоприятное сочетание роста нефтяных цен и ослабления рубля, а также техническая перепроданность некоторых бумаг. В течение сессии энтузиазма у покупателей наблюдалось все меньше, и бенчмарк вернулся ближе к исходным уровням дня. Среди факторов давления на рынок акций Смирнов отметил ухудшение перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, риски усиления санкций, разочаровывающие решения некоторых эмитентов по дивидендам и допэмиссии.

Очередной виток цен на нефть марки Brent вызвали сомнения в скором мирном соглашении между США и Ираном, говорит Смирнов. Тегеран 1 июня заявил о немедленном прекращении переговоров в знак протеста из-за действий Израиля в Ливане.

Предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май выйдет 2 июня. В тот же день в США станет известно число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS). Мосбиржа начнет торги фьючерсами на депозитарные расписки крупнейших мировых компаний.

Без свежих вводных со стороны геополитики индекс Мосбиржи 2 июня продолжит двигаться в пределах 2550–2600 пунктов, считает Смирнов. Кроме того, в ближайшие дни курсы доллара и юаня могут достичь отметок 72,5 руб. и 10,7 руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте