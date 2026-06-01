Итоги торгов на Мосбирже 1 июня

В начале торгов понедельника рынок акций в очередной раз попытался дотянуться до 2600 пунктов, но «увяз» вблизи 2590 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Поддержку индексу, по его словам, оказывает благоприятное сочетание роста нефтяных цен и ослабления рубля, а также техническая перепроданность некоторых бумаг. В течение сессии энтузиазма у покупателей наблюдалось все меньше, и бенчмарк вернулся ближе к исходным уровням дня. Среди факторов давления на рынок акций Смирнов отметил ухудшение перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, риски усиления санкций, разочаровывающие решения некоторых эмитентов по дивидендам и допэмиссии.