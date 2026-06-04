НАУФОР предлагает учитывать возраст участников ПДС

НАУФОР предлагает учитывать возраст участников ПДСЭто значит отмену требования о пятилетней безубыточности и повышение допустимой доли акций до 60%
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением развивать инвестиционные стратегии жизненного цикла в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), говорится в письме организации, который направлен в Банк России (есть у «Ведомостей»). Стратегии должны учитывать возраст участников, способствовать росту доходности программы, а также создавать условия для более активного инвестирования пенсионных ресурсов в акции и другие инструменты.
С этой же инициативой выступает Минфин. Наличие правила пятилетней безубыточности приводит ограничению доходности клиента, сказал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной роли пенсионных накоплений в развитии экономики, замминистра финансов Иван Чебесков. С одной стороны, участник ПДС получает гарантию того, что он не потеряет деньги, с другой стороны, — любая такая гарантия имеет определенную стоимость, пояснил он.
В связи с этим, по его словам, необходимо предусмотреть разные инвестиционные стратегии в зависимости от готовности участников к риску. Молодым людям целесообразно разрешить формировать более агрессивные портфели — например, с повышенной долей акций и других рискованных инструментов, отметил Чебесков. Ограничивать таких инвесторов пятилетним горизонтом безубыточности нецелесообразно, поскольку они могут накапливать средства в течение 10-15 лет и не обращать внимания на краткосрочные колебания рынка, считает замминистра. Сейчас Минфин работает с Банком России над регуляторикой.
В чем проблема
Сейчас законодательство позволяет негосударственным пенсионным фондам (НПФ) направлять в акции до 40% пенсионных резервов. На практике доля таких вложений остается значительно ниже максимально разрешенного уровня, отмечает НАУФОР. В I квартале 2026 г. она составила 8,4% совокупного портфеля пенсионных резервов, свидетельствуют данные ЦБ.
Закон требует от фондов обеспечивать безубыточность портфелей на горизонте пяти лет за счет гарантийного восполнения резервов. Кроме того, им необходимо поддерживать достаточность активов или оперативно менять структуру портфеля. Но методология стресс‑тестирования предполагает возникновение негативных сценариев в ближайшие кварталы после приобретения актива. Из‑за это фактический горизонт безубыточности оказывается меньше пяти лет, отмечают в НАУФОР.
Подобный подход не учитывает, что стоимость долгосрочных активов способна восстановиться в более отдаленной перспективе, считают в НАУФОР. В результате НПФ предпочитают консервативные облигационные стратегии и не стремятся наращивать долю акций в портфелях. Такой подход оправдан для пожилых участников ПДС, которым скоро предстоят выплаты, говорится в письме. Молодых участников, имеющих инвестиционный горизонт более 10 лет, осторожность лишает шанса на более высокую доходность.
НАУФОР предлагает ЦБ внедрить разный подход к стресс‑тестированию для молодых и возрастных участников ПДС. Для пожилых участников, по мнению ассоциации, целесообразно сохранить текущие требования. Для молодых же предлагается отменить требование о пятилетней безубыточности, повысить допустимую долю акций до 60% и смягчить требования к достаточности активов фонда на период свыше 10 лет. Кроме того, НАУФОР считает важным отдельно раскрывать размер вознаграждения НПФ и инвестиционный результат за вычетом вознаграждения. Это позволит участникам программы объективнее оценивать эффективность инвестиционной стратегии фонда и сравнивать результаты разных финансовых инструментов, говорится в письме.
Мнение фондов
НПФ заинтересованы в том, чтобы предлагать клиентам стратегии, которые учитывают возраст, инвестиционный горизонт и отношение человека к риску, говорит генеральный директор «СберНПФ» Ольга Изюмова. Такой подход может повысить эффективность вложений, говорит она. У НПФ уже есть инфраструктура и экспертиза, чтобы запускать такие продукты и масштабировать их на широкую аудиторию.
Требование пятилетней безубыточности действительно выступает одним из ключевых барьеров для долгосрочного инвестирования в рисковые активы, соглашается президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Но повышение лимита на акции до 60% для молодых участников сейчас не является первоочередной необходимостью, считает он: рост доли акций может привести к значительному перетоку средств из облигаций в долевые инструменты. Поскольку НПФ являются главными институциональными инвесторами в стране, приток их средств обеспечит рынок долгосрочными инвестициями и повысит устойчивость котировок к внешним шокам, пояснил Беляков. Это создаст фундаментальную поддержку для российских эмитентов, добавил он.
Как работает ПДС
Для повышения эффективности портфелей ПДС необходимо расширение перечня разрешенных инструментов, считает Беляков. Помимо корпоративных облигаций и золота как защитного актива, важную роль играют инструменты денежного рынка, обеспечивающие ликвидность, и инфраструктурные облигации, говорит он. Вместе с этим, по его словам, ключевым фактором является не столько изменение структуры портфеля в пользу долевых вложений, сколько общий рост объема пенсионных активов под управлением НПФ. Именно увеличение абсолютной массы капитала позволит фондам более эффективно управлять рисками и диверсифицировать вложения, считает эксперт.
Идея адаптации портфелей под горизонт инвестирования требует точечной настройки регулирования, добавил Беляков. Необходимо изменение методик оценки рисков и правил раскрытия информации и лимитов по классам активов, пояснил он. Это необходимо, чтобы фонды могли безопасно предлагать разные варианты инвестирования, не допуская ухудшения результатов.
Формирование на рынке разных портфелей для разных категорий клиентов ограничивают единые требования к составу и структуре портфелей, считает генеральный директор фонда НПФ ВТБ Андрей Осипов. Требование пятилетней безубыточности при горизонте сбережений на более, чем 15 лет выглядит не вполне логичным и несет риски для эффективности продукта в целом, добавил эксперт. В пример он привел немецкую субсидированную частную пенсионную программу Riester-Rente. Спустя 20 лет работы она оказалась в «гарантийной ловушке» — гарантия сохранности номинала уплаченных взносов к моменту выхода на пенсию вынуждала участников рынка формировать консервативные стратегии. В период низких ставок такие решения привели к практически нулевой доходности, что отпугнуло участников, пояснил Осипов.
Важно гибко подходить к периоду, в течение которого НПФ обеспечивает безубыточность продукта, отмечает Изюмова из НПФ «Сбера»: важны постепенные изменения. Например, для клиентов в возрасте от 18 до 35 лет можно предлагать период восполнения в 10 лет и затем аккуратно скорректировать подход, пояснила эксперт. Кроме того, неправильно считать всю молодежь одинаковой, считает она: молодая семья из региона и молодой специалист с высоким доходом — это разные финансовые профили и разная терпимость к риску. Если человек не хочет видеть просадки в портфеле, не стоит предлагать ему агрессивные стратегии, заключила Изюмова.