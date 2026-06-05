Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 093,91-2,1%RGBI119,11+0,02%CNY Бирж.10,824-0,34%IMOEX2 579,9-0,82%RGBITR785,3+0,05%
Главная / Инвестиции /

НАУФОР предлагает учитывать возраст участников ПДС

Это значит отмену требования о пятилетней безубыточности и повышение допустимой доли акций до 60%
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением развивать инвестиционные стратегии жизненного цикла в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), говорится в письме организации, которое направлено в Банк России (есть у «Ведомостей»). Стратегии должны учитывать возраст участников, способствовать росту доходности программы, а также создавать условия для более активного инвестирования пенсионных ресурсов в акции и другие инструменты.

С этой же инициативой выступает Минфин. Наличие правила пятилетней безубыточности приводит к ограничению доходности клиента, сказал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной роли пенсионных накоплений в развитии экономики, замминистра финансов Иван Чебесков. С одной стороны, участник ПДС получает гарантию того, что он не потеряет деньги, с другой – любая такая гарантия имеет определенную стоимость, пояснил он.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь