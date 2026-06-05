НАУФОР предлагает учитывать возраст участников ПДС

С этой же инициативой выступает Минфин. Наличие правила пятилетней безубыточности приводит к ограничению доходности клиента, сказал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной роли пенсионных накоплений в развитии экономики, замминистра финансов Иван Чебесков. С одной стороны, участник ПДС получает гарантию того, что он не потеряет деньги, с другой – любая такая гарантия имеет определенную стоимость, пояснил он.