НАУФОР предлагает учитывать возраст участников ПДС

НАУФОР предлагает учитывать возраст участников ПДСЭто значит отмену требования о пятилетней безубыточности и повышение допустимой доли акций до 60%
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением развивать инвестиционные стратегии жизненного цикла в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), говорится в письме организации, которое направлено в Банк России (есть у «Ведомостей»). Стратегии должны учитывать возраст участников, способствовать росту доходности программы, а также создавать условия для более активного инвестирования пенсионных ресурсов в акции и другие инструменты.
С этой же инициативой выступает Минфин. Наличие правила пятилетней безубыточности приводит к ограничению доходности клиента, сказал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной роли пенсионных накоплений в развитии экономики, замминистра финансов Иван Чебесков. С одной стороны, участник ПДС получает гарантию того, что он не потеряет деньги, с другой – любая такая гарантия имеет определенную стоимость, пояснил он.