Итоги торгов на Мосбирже 8 июня

Итоги торгов на Мосбирже 8 июняИндекс начал неделю негативно, обновив годовые минимумы
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 8 июня, уменьшился на 1,68% до 2518,13 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,4% и составил 1082,74 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Циана» (+0,47%), ЮГК (+0,39%), «Северстали» (+0,35%), МТС (+0,24%) и ПИК (+0,17%). В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-5,32%), «Ленты» (-3,73%), ММК (-3,6%), «Русала» (-3,43%) и «Совкомфлота» (-3,26%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,5% (-17 коп.) до 10,7 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 73,26 руб. (-21 коп.). Официальный курс евро составил 85,28 руб. (-28 коп.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 1% до $94,7/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,4% до $91,4/барр.
Индекс Мосбиржи начал неделю негативно, обновив годовые минимумы, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. На динамике бенчмарка, по его мнению, сказалось усиление геополитической напряженности, в частности риск новых санкций США и сообщения о том, что военные корабли ЕС получили разрешение задерживать в Средиземном море суда с российской нефтью.
Также давление на отечественные акции оказывал валютный фактор (рубль умеренно отскочил) и снижение котировок металлов на фоне роста доллара на мировом рынке, добавил эксперт. Индекс доллара DXY подскочил к 100 пунктам на фоне обострения ближневосточного конфликта и сильного пятничного отчета по рынку труда США, указал он.
Риск снижения индекса Мосбиржи к 2500 пунктам в ближайшее время сохраняется, зато высока вероятность отскока от расположенной там области поддержки, рассуждает Смирнов.
Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – стабилизация на уровне 10,7–10,9 руб., по курсу доллара – 73–75 руб. Курс, вероятно, нащупал временный баланс на текущих уровнях, а рынок уже учел рост объема ежедневных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, предполагает Смирнов.
На мировых рынках царили минорные настроения, резкое снижение индексов зафиксировано в Китае и США, заметил эксперт. Давление на акции по обе стороны океана усилилось после падения технологических и ИИ-компаний на американском рынке, считает он. Этому, в свою очередь, способствовал сильный отчет по рынку труда США за май: статистика может означать более длительный период высоких процентных ставок, объяснил эксперт.
Во вторник выйдет статистика по торговому балансу Штатов и КНР, а EIA опубликует краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. Сбербанк в этот день раскроет финансовые результаты по РПБУ за май, «Мосгорломбард» – операционные, а «Всеинструменты.ру», «Промомед» и «Красноярскэнергосбыт» проведут годовые общие собрания акционеров по утверждению дивидендов.