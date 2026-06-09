Итоги торгов на Мосбирже 8 июня

На мировых рынках царили минорные настроения, резкое снижение индексов зафиксировано в Китае и США, заметил эксперт. Давление на акции по обе стороны океана усилилось после падения технологических и ИИ-компаний на американском рынке, считает он. Этому, в свою очередь, способствовал сильный отчет по рынку труда США за май: статистика может означать более длительный период высоких процентных ставок, объяснил эксперт.