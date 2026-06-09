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Главная / Инвестиции /

Снижение ключевой ставки и ослабление рубля могут поддержать рынок акций

Этому также может способствовать сохраняющаяся высокая цена на нефть, говорят эксперты
Анастасия Брянцева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ничего не может в этом году – по крайней мере в его первую половину – надолго поддержать рынок российских акций и дать ему долгосрочный импульс. С начала июня индекс Мосбиржи уже потерял 1,87%, при этом 8 июня снижался на 1,69%, достигнув по итогам основных торгов 2517,64 пункта – сейчас индекс находится на минимумах ноября 2025 г. С начала года бенчмарк российского фондового рынка снизился уже на 9%.

В то же время мультипликатор P/E (Price/Earnings, «цена к прибыли») – показатель, который используется для оценки стоимости акций рынка, – 3 июня составлял 4,1, что ниже среднеисторического значения на 2,3, говорит инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев. Такой уровень свидетельствует о значительной недооценке отечественного фондового рынка, отмечает он.

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