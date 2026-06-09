Снижение ключевой ставки и ослабление рубля могут поддержать рынок акций

Ничего не может в этом году – по крайней мере в его первую половину – надолго поддержать рынок российских акций и дать ему долгосрочный импульс. С начала июня индекс Мосбиржи уже потерял 1,87%, при этом 8 июня снижался на 1,69%, достигнув по итогам основных торгов 2517,64 пункта – сейчас индекс находится на минимумах ноября 2025 г. С начала года бенчмарк российского фондового рынка снизился уже на 9%.