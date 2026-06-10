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Главная / Инвестиции /

ЦБ и профучастники поставили диагноз рынку акций и предостерегли от самолечения

Индекс Мосбиржи «температурит», но это пройдет
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Отвесное падение отечественных акций – защитная реакция сродни высокой температуре у человека: ее надо просто пережить, а не бегать по аптекам в поисках лекарства. Такой диагноз игроки рынка поставили себе на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2026», передает корреспондент «Ведомостей». С начала года индекс Мосбиржи потерял уже 8,8%. Основную сессию 9 июня бенчмарк завершил на отметке 2522,46 пункта – минимум с ноября 2025 г.

«Уверен, половина людей в этом зале пьет жаропонижающее, чтобы не дай бог не пропустить работу. Но температура же убивает бактерии, если вы снижаете [ее], то будете выздоравливать долго. Если мы будем бегать по аптекам, искать таблетки... Я думаю, что это не лучший способ. Нам надо просто продолжать делать то, что мы делаем, и все, что мы ждем, наступит. Я уверен в этом, даже не сомневаюсь», – заявил председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.

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