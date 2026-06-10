ЦБ и профучастники поставили диагноз рынку акций и предостерегли от самолечения

«Уверен, половина людей в этом зале пьет жаропонижающее, чтобы не дай бог не пропустить работу. Но температура же убивает бактерии, если вы снижаете [ее], то будете выздоравливать долго. Если мы будем бегать по аптекам, искать таблетки... Я думаю, что это не лучший способ. Нам надо просто продолжать делать то, что мы делаем, и все, что мы ждем, наступит. Я уверен в этом, даже не сомневаюсь», – заявил председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.