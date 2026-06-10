Итоги торгов на Мосбирже 10 июня

Индекс потребительских цен Китая в мае вырос на 1,2% год к году, как и в апреле, что чуть ниже прогнозных 1,3%, отметил Смирнов. Производственные цены, напротив, росли чуть сильнее ожиданий, увеличившись за прошлый месяц на 3,9% (прогноз – 3,8%), добавил он. Потребительская инфляция в США в прошлом месяце разогналась до 4,2% г/г с апрельских 3,8%.