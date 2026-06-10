Итоги торгов на Мосбирже 10 июня

Итоги торгов на Мосбирже 10 июняИнвесторы опасаются жесткого сигнала от ЦБ на заседании 19 июня
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 10 июня, снизился на 0,07% до 2520,88 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,16% и составил 1106,2 пункта.
Лидерами роста стали обыкновенные акции АФК «Система» (+3,63%), бумаги «Яндекса» (+1,32%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+1,26%) и «Татнефти» (+1,12%), а также привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» (+1,01%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-3,26%), «Русала» (-3,08%), «Норникеля» (-1,49%), «Аэрофлота» (-1,41%) и «Совкомфлота» (-1,37%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,09% (+1 коп.) до 10,58 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,79 руб. (+0,06 руб.). Официальный курс евро составил 83,08 руб. (+0,3 руб.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,71% до $92,99/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,06% до $90/барр.
Индекс Мосбиржи в среду с переменным успехом балансировал вокруг отметки 2500 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Рубль немного слабел, а цены на нефть росли в ответ на новые военные инциденты на Ближнем Востоке и угрожающую риторику американского президента, перечислил он. В разрезе украинской проблематики позитивных новостей не появилось, добавил аналитик.
Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса, отмечает Смирнов: ожидания аналитиков по средней ключевой ставке на текущий год сохранились на уровне в 14,1%, а средний курс рубля теперь ожидается более крепким – 78,1 руб./$.
Индекс потребительских цен Китая в мае вырос на 1,2% год к году, как и в апреле, что чуть ниже прогнозных 1,3%, отметил Смирнов. Производственные цены, напротив, росли чуть сильнее ожиданий, увеличившись за прошлый месяц на 3,9% (прогноз – 3,8%), добавил он. Потребительская инфляция в США в прошлом месяце разогналась до 4,2% г/г с апрельских 3,8%.
11 июня состоится заседание ЕЦБ. Регулятор может повысить ставку на 25 базисных пунктов из-за усиления инфляции в еврозоне вследствие ближневосточного конфликта, считает эксперт. Кроме того, в США станет известен индекс цен производителей (PPI), а также ОПЕК выпустит ежемесячный отчет. На российском рынке ЦИАН проведет годовое общее собрание акционеров: в повестке вопрос утверждения дивидендов за I квартал 2026 г. Также «Аэрофлот» опубликует операционные результаты за май.
Поступления валютной выручки, в том числе от ненефтегазового экспорта, дают подпитку нацвалюте, говорит Смирнов. Сейчас в курс транслируются трехзначные цены на нефть, наблюдавшиеся в середине весны, отмечает аналитик. Навес валютного предложения отчасти снимают операции Минфина по бюджетному правилу, указал он. Нетто-покупки валюты в июне составляют 5,8 млрд руб. в день.
Между тем инвесторы опасаются жесткого сигнала от ЦБ на предстоящем 19 июня заседании, говорит Смирнов. При этом небольшое снижение ставки уже в целом заложено в котировках, отметил эксперт. Перед праздничными выходными валюты могут вернуться к умеренному подорожанию, полагает эксперт: доллар может отправиться к 72,5–73 руб., юань – к 10,75 руб.