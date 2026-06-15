Итоги торгов на Мосбирже 15 июня

Надежды на скорую деэскалацию и открытие Ормузского пролива воодушевили покупателей рисковых активов на всех основных мировых рынках, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указывает Смирнов. Для американского рынка это важная новость в преддверии заседания ФРС, отмечает он. Но текущие движения рынка происходят на ожиданиях, а не на факте, и волатильность, в том числе в нефти, еще может увеличиваться, рассуждает эксперт.