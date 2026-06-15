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Итоги торгов на Мосбирже 15 июня

Неделя началась позитивно, несмотря на падение цен на нефть и новости о новых санкциях
Андрей Шведов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 15 июня, вырос на 1,09% до 2542,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,33% и составил 1105,64 пункта.

Лидерами роста стали бумаги ЮГК (+6,23%), «Алросы» (+5,41%), банка «Санкт-Петербург» (+5,25%), ВТБ (+4,74%) и «Полюса» (+4,74%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-3,64 и -3,38% соответственно), а также бумаги «Фосагро» (-1,05%) и АФК «Система» (-0,96%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 5 коп. до 10,65 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 72,45 руб. (+0,54 руб.). Официальный курс евро составил 83,80 руб. (+0,83 руб.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 5,35% до $82,66/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 5,48% до $20,23/барр.

Индекс Мосбиржи начал неделю позитивно, несмотря на падение цен на нефть и сообщения о введении ЕС нового пакета антироссийских санкций, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Настроения улучшились также на фоне признаков скорого урегулирования ближневосточного конфликта, это снижает глобальные проинфляционные риски, которые среди прочего могли бы замедлить снижение ключевой ставки российским ЦБ, добавляет он. Улучшить настрой инвесторов мог и телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся в минувшие выходные, полагает аналитик.

Надежды на скорую деэскалацию и открытие Ормузского пролива воодушевили покупателей рисковых активов на всех основных мировых рынках, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указывает Смирнов. Для американского рынка это важная новость в преддверии заседания ФРС, отмечает он. Но текущие движения рынка происходят на ожиданиях, а не на факте, и волатильность, в том числе в нефти, еще может увеличиваться, рассуждает эксперт.

До середины недели инвесторы могут реагировать на сигналы с полей стартующего во Франции саммита стран G7, полагает Смирнов. Во вторник, 16 июня, на российском рынке Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции «Ленты», Henderson раскроет операционные результаты за пять месяцев 2026 г.

Баланс факторов плавно смещается в пользу валют, отмечает Смирнов. На рынок поступает повышенный объем валютной выручки, сформированной по высоким ценам на нефть апреля – мая, а нефтегазовые доходы частично абсорбируются покупками валюты Минфином по бюджетному правилу, перечисляет он. Также валютным предложением могут пользоваться импортеры и выездные туристы, добавляет аналитик. При этом спекулятивно настроенные участники рынка могут закладывать более заметное ослабление рубля на среднесрочном горизонте и начать наращивать позицию в валютах, рассуждает Смирнов.

Пока БКС прогнозирует, что на этой неделе доллар может оказаться выше 73 руб., юань – 10,8 руб.

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