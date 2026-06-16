Инвесторы поделились с ЦБ негативным опытом участия в IPO российских компаний

В ходе исследования ЦБ провел глубинное интервью с 27 неквалифицированными инвесторами в возрасте от 29 до 66 лет. Они проживают в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Все опрошенные участники рынка имели опыт приобретения акций в рамках IPO. Средний опыт инвестирования – 6,5 года.