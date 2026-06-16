Инвесторы поделились с ЦБ негативным опытом участия в IPO российских компаний

Инвесторы поделились с ЦБ негативным опытом участия в IPO российских компанийОни хотят большей ясности в ценообразовании, аллокации и использовании средств эмитентами, выяснил ЦБ
Финансовый результат операций с акциями первичных публичных размещений (IPO) и несоответствие реальности общей инвестиционной стратегии вызывают недовольство у многих частных инвесторов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Банка России, итоги которого есть в материале «Изучение опыта участия неквалифицированных инвесторов в IPO акций компаний».
В ходе исследования ЦБ провел глубинное интервью с 27 неквалифицированными инвесторами в возрасте от 29 до 66 лет. Они проживают в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Все опрошенные участники рынка имели опыт приобретения акций в рамках IPO. Средний опыт инвестирования – 6,5 года.
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