ЕР хочет дать криптообменникам переходный период для адаптации к новым правилам

Участники круглого стола подчеркнули, что требования, связанные с лицензированием, не должны создавать чрезмерную нагрузку на участников рынка. При этом важно, чтобы легальные механизмы работы с криптовалютами были более удобными и надежными по сравнению с нелегальными способами их использования. Регулирование крипторынка должно способствовать его развитию в России, а не создавать дополнительные препятствия, сказал исполнительный директор совета Илья Семин. Процедура лицензирования криптообменников, по его словам, не должна быть чрезмерно обременительной, а участникам рынка необходимо предоставить достаточное время для адаптации к новым требованиям.