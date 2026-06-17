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Главная / Инвестиции /

ЕР хочет дать криптообменникам переходный период для адаптации к новым правилам

Партия направила предложения в комитет Госдумы по финансовому рынку
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Партия «Единая Россия» выступила с предложением установить для криптообменников переходный период до 1 июля 2027 г., чтобы они могли адаптироваться к новым требованиям регулирования. Такая мера необходима для интеграции крипторынка в правовое поле. Об этом говорится в предложениях, подготовленных по итогам круглого стола «Развитие российского крипторынка», который провел совет по инновационному и технологическому развитию партии. Инициативы уже направлены в комитет Госдумы по финансовому рынку для рассмотрения в рамках подготовки ко второму чтению проекта закона «О цифровой валюте и цифровых правах».

Участники круглого стола подчеркнули, что требования, связанные с лицензированием, не должны создавать чрезмерную нагрузку на участников рынка. При этом важно, чтобы легальные механизмы работы с криптовалютами были более удобными и надежными по сравнению с нелегальными способами их использования. Регулирование крипторынка должно способствовать его развитию в России, а не создавать дополнительные препятствия, сказал исполнительный директор совета Илья Семин. Процедура лицензирования криптообменников, по его словам, не должна быть чрезмерно обременительной, а участникам рынка необходимо предоставить достаточное время для адаптации к новым требованиям.

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