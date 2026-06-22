Итоги торгов на Мосбирже с 15 по 19 июня

Рынок акций провел слабую неделю и теперь почти на 6% ниже по индексу Мосбиржи, чем в начале июня, констатирует эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. На настроения давит геополитика – новые санкции, эскалация на украинском направлении, указал он. Рыночные условия тоже не сильно радовали инвесторов – нефтяные цены пошли вниз, а рубль не торопится с ослаблением, перечисляет эксперт.