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Итоги торгов на Мосбирже с 15 по 19 июня

Рынок акций провел очередную слабую неделю
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 15 по 19 июня уменьшился на 3,77% до 2420,56 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 5,78% и составил 1038,31 пункта.

Лидерами роста стали бумаги МКБ (+13,8%), «Алросы» (+3,5%), «Норникеля» (+1,6%), ЮГК (+1,6%) и АФК «Система» (+1,5%). В аутсайдерах оказались бумаги «Роснефти» (-10%), «Северстали» (-9,5%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (по -9,5%) и бумаги «Газпрома» (-7,4%).

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 1,9% (-20 коп.) до 10,8 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 73,4 руб. (-1,5 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 84,17 руб. (-1,2 руб.). Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 7,7% до $80,6/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 10,6% до $75,9/барр.

Рынок акций провел слабую неделю и теперь почти на 6% ниже по индексу Мосбиржи, чем в начале июня, констатирует эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. На настроения давит геополитика – новые санкции, эскалация на украинском направлении, указал он. Рыночные условия тоже не сильно радовали инвесторов – нефтяные цены пошли вниз, а рубль не торопится с ослаблением, перечисляет эксперт.

После объявления новой ключевой ставки в пятницу бенчмарк усилил снижение: инвесторы явно рассчитывали на более решительный шаг – Банк России понизил ее на 25 б. п. до 14,25% годовых, отметил Смирнов.

Рынок акций уже порядком перепродан, так что улучшение геополитического или рыночного фона способно быстро вернуть индекс Мосбиржи к 2500 пунктам и выше, рассчитывают в БКС. В отсутствие новых как позитивных, так и негативных драйверов индикатор может застрять на уровне 2400–2460 пунктов, а вот для развития распродаж Смирнов выраженных причин не видит.

Прогноз БКС по курсу юаня на новую неделю – 10,7–11 руб., по курсу доллара – 72,5–74,5 руб. Осторожное решение ЦБ по ставке поддержало национальную валюту – темпы ее ослабления могут замедлиться, указал Смирнов.

На новой неделе пройдут годовые общие собрания акционеров Московской биржи, МТС, «Газпром нефти», «Башнефти», «Совкомфлота», НКХП, «Софтлайна» и других компаний. В понедельник Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. В четверг выйдут предварительные июньские индексы PMI еврозоны и США и оценка американского ВВП за I квартал.

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