Итоги торгов на Мосбирже с 15 по 19 июня

Итоги торгов на Мосбирже с 15 по 19 июняРынок акций провел очередную слабую неделю
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 15 по 19 июня уменьшился на 3,77% до 2420,56 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 5,78% и составил 1038,31 пункта.
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 1,9% (-20 коп.) до 10,8 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 73,4 руб. (-1,5 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 84,17 руб. (-1,2 руб.). Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 7,7% до $80,6/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 10,6% до $75,9/барр.
Рынок акций провел слабую неделю и теперь почти на 6% ниже по индексу Мосбиржи, чем в начале июня, констатирует эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. На настроения давит геополитика – новые санкции, эскалация на украинском направлении, указал он. Рыночные условия тоже не сильно радовали инвесторов – нефтяные цены пошли вниз, а рубль не торопится с ослаблением, перечисляет эксперт.
После объявления новой ключевой ставки в пятницу бенчмарк усилил снижение: инвесторы явно рассчитывали на более решительный шаг – Банк России понизил ее на 25 б. п. до 14,25% годовых, отметил Смирнов.
Рынок акций уже порядком перепродан, так что улучшение геополитического или рыночного фона способно быстро вернуть индекс Мосбиржи к 2500 пунктам и выше, рассчитывают в БКС. В отсутствие новых как позитивных, так и негативных драйверов индикатор может застрять на уровне 2400–2460 пунктов, а вот для развития распродаж Смирнов выраженных причин не видит.
Прогноз БКС по курсу юаня на новую неделю – 10,7–11 руб., по курсу доллара – 72,5–74,5 руб. Осторожное решение ЦБ по ставке поддержало национальную валюту – темпы ее ослабления могут замедлиться, указал Смирнов.
На новой неделе пройдут годовые общие собрания акционеров Московской биржи, МТС, «Газпром нефти», «Башнефти», «Совкомфлота», НКХП, «Софтлайна» и других компаний. В понедельник Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. В четверг выйдут предварительные июньские индексы PMI еврозоны и США и оценка американского ВВП за I квартал.