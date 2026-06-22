Укрепление доллара привело к ослаблению мировых валют

Доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам третью торговую сессию подряд из-за усиления ожиданий по повышению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до конца 2026 г. 19 июня показатель DXY приблизился к отметке в 101 пункт, достигнув максимального значения с мая 2025 г. К закрытию пятницы он немного опустился – до 100,76 пункта. Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.