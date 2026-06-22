Итоги торгов на Мосбирже 22 июня

Итоги торгов на Мосбирже 22 июняОсновная причина ухудшения настроений – в обострении геополитических рисков
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 22 июня, упал на 4,23% до 2318,28 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 4,65% и составил 990,05 пункта.
В понедельник на торгах выросли только бумаги Совкомбанка (+1,47%). В аутсайдерах оказались бумаги «Циана» (-13,19%), «Русагро» (-11,48%), VK (-8,14%) и банка «Санкт-Петербург» (-6,78%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 18 коп. до 10,98 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 73,77 руб. (+0,33 руб.). Официальный курс евро составил 84,59 руб. (+0,42 руб.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,57% до $77,19/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 3,07% до $73,52/барр.
Индекс Мосбиржи в понедельник продолжил снижаться, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Отчасти рынок реагирует на неожиданное замедление темпа снижения ключевой ставки ЦБ, отчасти – на снижение цен на нефть, поясняет он.
При этом сам Смирнов склоняется к тому, что основная причина ухудшения настроений – острая геополитика. Налицо эскалация напряженности по украинскому направлению, увеличились санкционные риски, участились резонансные инциденты с участием беспилотников, перечисляет аналитик. Переговорный трек, по крайней мере в публичном поле, заморожен, указывает он.
В глобальном разрезе рынки отыгрывают надежды на скорый мир на Ближнем Востоке, продолжает Смирнов, не без заминок и противоречивых заявлений, но дело, похоже, движется к заключению сделки и разблокировке Ормуза.
Рубль продолжает плавно снижаться и приближение налогового периода пока может лишь сдерживать этот процесс, говорит Смирнов. На общий сентимент к рублевым активам негативно повлияла геополитическая напряженность, отмечает он. Кроме того, постепенно может активизироваться спрос на валюту со стороны импортеров и выезжающих за рубеж туристов, добавляет эксперт.
Решение ЦБ по ключевой ставке в целом негативно для рубля, считает Смирнов. Но более осторожный шаг снижения, чем ожидалось, тактически можно трактовать в пользу нацвалюты, отмечает он, скорость ее ослабления будет меньше.
Прогноз БКС по валюте на эту неделю: доллар – в пределах 73–75 руб., юань – 10,7–11 руб.