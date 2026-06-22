Итоги торгов на Мосбирже 22 июня

Рубль продолжает плавно снижаться и приближение налогового периода пока может лишь сдерживать этот процесс, говорит Смирнов. На общий сентимент к рублевым активам негативно повлияла геополитическая напряженность, отмечает он. Кроме того, постепенно может активизироваться спрос на валюту со стороны импортеров и выезжающих за рубеж туристов, добавляет эксперт.