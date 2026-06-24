Утренний звон по рынку акций 24 июня

Утренний звон по рынку акций 24 июняБиржа пытается отдохнуть от падения
На утренней сессии в среду российский рынок балансирует вблизи 2320 пунктов по индексу Мосбиржи. Первые осторожные покупки быстро сошли на нет, и котировки перешли к падению. По состоянию на 9:45 мск индекс снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,77% и составил 2318,01. Индекс РТС снизился на 0,77% и составил 978,59.
Упал – слегка отжался
Во вторник российский рынок восстанавливался после обвала предыдущих дней. Главный индекс биржи завершил основную сессию повышением на 0,76%, достигнув отметки 2335,94 пункта. Это самый сильный дневной рост с декабря 2025 г.
Среди ликвидных бумаг в лидерах роста оказались акции:
«Группы Позитив» – 762,8 руб. (+7,74%),
«Совкомбанка» – 11 руб. (+5,21%),
«Лукойла» – 4258 руб. (+4,88%),
«Роснефти» – 314,5 руб. (+4,66%),
«Новатэка» – 942,2 руб. (+4,58%)
Среди наиболее заметно упавших акций:
«Циан» – 535 руб. (-3,53%),
ПИК – 576,6 руб. (-2,86%),
«Норникель» – 127,58 руб. (-2,07%).
Некоторые аналитики отчет о торговом дне начали с фразы «Хочется верить, что…». И правда, хочется верить, что вчерашний рост не являлся «отскоком дохлой кошки» и рынок готовится к развороту. Однако поддержать такую веру на практике, как кажется, будет непросто, ведь ключевые факторы давления на цены никуда не исчезли.
«Инкаб»: к IPO готов!
К корпоративным событиям дня. Производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб холдинг» определил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 руб. за бумагу.
Установленная цена соответствует нижней границе ранее объявленного диапазона. Сбор заявок на участие в IPO проходил с 16 по 23 июня. Торги бумагами компании на бирже начнутся 24 июня.
«Совкомбанк» планирует байбэк
Совкомбанк может провести байбэк в 2026 г. Это приоритетный вариант распределения дополнительного капитала вместо дополнительных дивидендов за 2025 г., отмечают аналитики. При этом банк не называет точные параметры новой программы – объем, сроки и цена выкупа пока не раскрыты.
Но важно здесь вот что: по сути, вместо разовой дополнительной выплаты банк предпочитает поддержать капитализацию акций через обратный выкуп, если финансовые условия это позволят. В итоге на хороших новостях акции банка остались в стороне от последнего обвала рынка.
Что день грядущий нам готовит?
Аналитики ожидают, что российский рынок акций будет стремиться к стабилизации, но без уверенного импульса роста. В итоге вероятен боковик с высокой волатильностью.
Основной риск для индекса – сохранение нервного настроения у инвесторов после распродаж предыдущих дней и отсутствие сильных позитивных новостей. В фокусе остаются крупные корпоративные события и дивидендные истории, но они скорее поддерживают отдельные бумаги, чем весь рынок.
Сегодня ждем собрания акционеров «ЭЛ5-Энерго», ТГК-1, «ВУШ холдинга», ОВК, «Белона». Главный вопрос – дивиденды. Ранее совет директоров «Белона» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Такая же история у «ВУШ холдинга» и ОВК. Отказаться от дивидендов рекомендовал и совет директоров ТГК-1.
Акционеры «Озон фармацевтики», в свою очередь, примут решение по дивидендам за I квартал 2026 г. Совет директоров ранее рекомендовал их в размере 0,27 руб. на акцию.