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Утренний звон по рынку акций 24 июня

Биржа пытается отдохнуть от падения
Александр Яковлев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На утренней сессии в среду российский рынок балансирует вблизи 2320 пунктов по индексу Мосбиржи. Первые осторожные покупки быстро сошли на нет, и котировки перешли к падению. По состоянию на 9:45 мск индекс снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,77% и составил 2318,01. Индекс РТС снизился на 0,77% и составил 978,59.

Упал – слегка отжался

Во вторник российский рынок восстанавливался после обвала предыдущих дней. Главный индекс биржи завершил основную сессию повышением на 0,76%, достигнув отметки 2335,94 пункта. Это самый сильный дневной рост с декабря 2025 г.

Среди ликвидных бумаг в лидерах роста оказались акции:

Среди наиболее заметно упавших акций:

  • «Циан» – 535 руб. (-3,53%),

  • ПИК – 576,6 руб. (-2,86%),

  • «Норникель» – 127,58 руб. (-2,07%).

Некоторые аналитики отчет о торговом дне начали с фразы «Хочется верить, что…». И правда, хочется верить, что вчерашний рост не являлся «отскоком дохлой кошки» и рынок готовится к развороту. Однако поддержать такую веру на практике, как кажется, будет непросто, ведь ключевые факторы давления на цены никуда не исчезли.

«Инкаб»: к IPO готов!

К корпоративным событиям дня. Производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб холдинг» определил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 руб. за бумагу.

Установленная цена соответствует нижней границе ранее объявленного диапазона. Сбор заявок на участие в IPO проходил с 16 по 23 июня. Торги бумагами компании на бирже начнутся 24 июня.

«Совкомбанк» планирует байбэк

Совкомбанк может провести байбэк в 2026 г. Это приоритетный вариант распределения дополнительного капитала вместо дополнительных дивидендов за 2025 г., отмечают аналитики. При этом банк не называет точные параметры новой программы – объем, сроки и цена выкупа пока не раскрыты.

Но важно здесь вот что: по сути, вместо разовой дополнительной выплаты банк предпочитает поддержать капитализацию акций через обратный выкуп, если финансовые условия это позволят. В итоге на хороших новостях акции банка остались в стороне от последнего обвала рынка.

Что день грядущий нам готовит?

Аналитики ожидают, что российский рынок акций будет стремиться к стабилизации, но без уверенного импульса роста. В итоге вероятен боковик с высокой волатильностью.

Основной риск для индекса – сохранение нервного настроения у инвесторов после распродаж предыдущих дней и отсутствие сильных позитивных новостей. В фокусе остаются крупные корпоративные события и дивидендные истории, но они скорее поддерживают отдельные бумаги, чем весь рынок.

Сегодня ждем собрания акционеров «ЭЛ5-Энерго», ТГК-1, «ВУШ холдинга», ОВК, «Белона». Главный вопрос – дивиденды. Ранее совет директоров «Белона» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Такая же история у «ВУШ холдинга» и ОВК. Отказаться от дивидендов рекомендовал и совет директоров ТГК-1.

Акционеры «Озон фармацевтики», в свою очередь, примут решение по дивидендам за I квартал 2026 г. Совет директоров ранее рекомендовал их в размере 0,27 руб. на акцию.

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