Утренний звон по рынку акций 24 июня

Некоторые аналитики отчет о торговом дне начали с фразы «Хочется верить, что…». И правда, хочется верить, что вчерашний рост не являлся «отскоком дохлой кошки» и рынок готовится к развороту. Однако поддержать такую веру на практике, как кажется, будет непросто, ведь ключевые факторы давления на цены никуда не исчезли.