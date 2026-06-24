Итоги торгов на Мосбирже 24 июня

На глобальных рынках отыгрывают продвижение к миру на Ближнем Востоке и охлаждение сырьевых цен, указывает Смирнов. Китайские биржи закрыли день в умеренном плюсе – настроения сдерживались дипломатической и торговой напряженностью Пекина и Токио, говорит эксперт. В США слабый отскок после спада накануне, так как инвесторы встревожены повышением прогноза инфляции на 2026 г. до 3,6% с ожидавшихся ранее 2,7% и опасаются повышения ставок ФРС, добавляет он.