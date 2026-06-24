Итоги торгов на Мосбирже 24 июня

Итоги торгов на Мосбирже 24 июняОтскок на российском рынке акций оказался недолгим – индекс снова ушел ниже 2300 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 24 июня, упал на 3,96% до 2243,47 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 4,16% и составил 945,17 пункта.
В среду по итогам основных торгов не выросли бумаги ни одной компании. В аутсайдерах оказались бумаги En+ Group (-8,49%), «Русала» (-6,24%), АФК «Система» (-6,21%), «Русагро» (-6,07%) и VK (-5,93%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 3 коп. до 10,97 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 74,77 руб. (+15 коп.). Официальный курс евро составил 85,18 руб. (-30 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,8% до $73,88/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,02% до $70,27/барр.
Отскок на российском рынке акций оказался недолгим и в среду индекс Мосбиржи снова ушел ниже 2300 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Геополитический фон негативный и признаков улучшений не показывает, нефть, газ и металлы продолжили дешеветь, валютный фактор отошел на второстепенный план, перечисляет он причины падения. Непростая ситуация на отечественном топливном рынке не добавляет на рынке оптимизма, поскольку может среди прочего грозить инфляционными последствиями, добавляет аналитик.
На глобальных рынках отыгрывают продвижение к миру на Ближнем Востоке и охлаждение сырьевых цен, указывает Смирнов. Китайские биржи закрыли день в умеренном плюсе – настроения сдерживались дипломатической и торговой напряженностью Пекина и Токио, говорит эксперт. В США слабый отскок после спада накануне, так как инвесторы встревожены повышением прогноза инфляции на 2026 г. до 3,6% с ожидавшихся ранее 2,7% и опасаются повышения ставок ФРС, добавляет он.
В США в четверг выйдет оценка ВВП за I квартал и данные по расходам и доходам физлиц за май. На российском рынке «Диасофт» опубликует отчетность по МСФО за 2025 финансовый год. Также 25 июня «Татнефть», «Газпром нефть», ЧКПЗ и ряд других компаний проведут годовые общие собрания акционеров – в повестке утверждение дивидендов.
В четверг участники торгов могут реагировать на публикуемый в среду вечером Росстатом блок данных, включая информацию о недельной динамике потребительской инфляции, промышленном производстве и динамике цен на бензин в мае, полагает Смирнов. Поэтому его прогноз по индексу Мосбиржи на 25 июня – 2225–2325 пунктов.
Налоговая неделя сдерживает рублевое ослабление, отмечает Смирнов: курсы стабилизировались на уровне 11 руб. за юань и 75 руб. за доллар. Краткосрочно можно прогнозировать консолидацию валют примерно на текущих уровнях, добавляет он.