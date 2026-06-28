Итоги торгов на Мосбирже с 22 по 26 июня

Итоги торгов на Мосбирже с 22 по 26 июняРынок погрузился к минимумам более чем за три года
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 22 по 26 июня уменьшился на 5,56% до 2286,03 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 10% и составил 934,52 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Ленты» (+3,4%), Совкомбанка (+3,1%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,6%), бумаги «Мосэнерго» (+1,5%) и «Мать и дитя» (+1%). В аутсайдерах оказались бумаги «Циана» (-20,4%), «Русагро» (-19,5%), «Алросы» (-15,6%), ММК (-14,7%) и En+ Group (-14%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 6,3% (+68 коп.) до 11,49 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 77,06 руб. (+3,6 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 87,4 руб. (+3,2 руб.). Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 9,3% до $72,6/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 9,6% до $69,2/барр.
Российский рынок акций за неделю погрузился к минимумам более чем за три года, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. В пятницу бенчмарк попытался организовать отскок, но выкупы на одной лишь экстремальной перепроданности обычно быстро завершаются и сменяются новыми нисходящими движениями, отметил он.
Негатива много, а из позитива можно выделить разве что ослабление рубля, сетует Смирнов. На геополитическом контуре растет напряженность вместе с санкционными рисками, цены на нефть снижаются, недельная и годовая инфляция ускорилась, перечисляет он. Ситуация на топливном рынке дополнительно увеличила опасения проинфляционных последствий, в том числе в контексте траектории ключевой ставки, добавил эксперт.
Краткосрочный взгляд БКС на рынок осторожный: без геополитических драйверов или значимого рыночного позитива остаются риски сваливания индекса ниже 2200 пунктов, зато при появлении позитивных триггеров не удивит рост к 2360–2400 пунктам.
Прогноз Смирнова по курсу юаня на неделю – 11,2–11,5 руб., по курсу доллара – 76–78 руб., по курсу евро – 87–89 руб. Общее давление на рублевые активы оказывает напряженность в геополитике, кроме того, снижение цен на нефть предвещает сокращение притока экспортной выручки, а спрос на иностранные деньги может расти со стороны импорта и граждан, выезжающих в зарубежные отпуска, перечисляет эксперт.