Итоги торгов на Мосбирже с 22 по 26 июня

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 6,3% (+68 коп.) до 11,49 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 77,06 руб. (+3,6 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 87,4 руб. (+3,2 руб.). Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 9,3% до $72,6/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 9,6% до $69,2/барр.