Итоги торгов на Мосбирже 29 июня

Итоги торгов на Мосбирже 29 июняПаника на рынке улеглась, инвесторы начали выкуп резко подешевевших активов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 29 июня, увеличился на 2,84% до 2350,43 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,92% и составил 952,28 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Русагро» (+6,33%), En+ Group (+6,11%), ММК (+5,43%), «Аэрофлота» (+5,22%) и «Северстали» (+5,02%). В аутсайдерах оказались бумаги «Циана» (-1,18%), АФК «Система» (-0,12%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,11%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1% (-12 коп.) до 11,37 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,75 руб. (+69 коп.). Официальный курс евро составил 88,65 руб. (+1,25 руб.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% до $73,9/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,3% до $70,6/барр.
На российском рынке акций неделя началась с отскока: паника улеглась, инвесторы начали выкуп резко подешевевших активов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. При этом каких-либо позитивных новостей с геополитического фронта не поступало, а цены на нефть хоть и умеренно росли, зато рубль контратаковал после волны ослабления, отметил он. К тому же в Банке России сообщили, что учтут ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и обновлении прогнозов, добавил эксперт.
Краткосрочный прогноз БКС по индексу Мосбиржи – 2250–2350 пунктов, по курсу юаня – 11,2–11,6 руб., по курсу доллара – 77–79 руб.
Рубль в начале недели технически закономерно отыграл часть ранее понесенных потерь, но общий тренд на ослабление национальной валюты сохраняется, рассуждает Смирнов. В числе факторов – снижение нефтяных котировок относительно недавних пиков, сезон отпусков, активизация импорта, снижение ключевой ставки, перечисляет он. Ожидаемо и умеренно негативно для рубля решение ЦБ снизить с 1 июля объем продаж валюты в рамках зеркалирования операций ФНБ, указал эксперт. Сдерживать рублевое ослабление в июле могут повышенные продажи валюты экспортерами, которым предстоит выплата квартального НДД, допустил он.
Мировые фондовые рынки в основном в умеренном плюсе: новости о создании механизма безопасного судоходства в Ормузском проливе и смягчении части ограничений в отношении нефтяного сектора Ирана улучшили общий риск-аппетит, констатировал Смирнов. В Китае поддержку рынку оказали новые меры местного центробанка по обеспечению ликвидности финансовой системы, добавил он.