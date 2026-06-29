Итоги торгов на Мосбирже 29 июня

На российском рынке акций неделя началась с отскока: паника улеглась, инвесторы начали выкуп резко подешевевших активов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. При этом каких-либо позитивных новостей с геополитического фронта не поступало, а цены на нефть хоть и умеренно росли, зато рубль контратаковал после волны ослабления, отметил он. К тому же в Банке России сообщили, что учтут ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и обновлении прогнозов, добавил эксперт.