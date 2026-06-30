Утренний звон по рынку акций 30 июня

Утренний звон по рынку акций 30 июняИнвесторы скупают подешевевшие российские бумаги
На утренней сессии во вторник российский рынок акций пытался сохранить повышательную динамику и удержаться выше важного технического уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. По состоянию на 9:45 мск индекс вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,13% и составил 2352,92. Индекс РТС вырос на 0,13% и составил 953,29.
Дорвались до роста
В понедельник российский рынок наконец собрался с духом и рванул наверх. Дневную сессию индекс Мосбиржи завершил ростом на 2,84% и достиг 2350,43 пункта, индекс РТС вырос на 1,92% до 952,28 пункта.
В лидерах роста среди ликвидных бумаг оказались акции
«Аэрофлота» – 40,01 руб. (+5,43%),
«Новатека» – 982,1 руб. (+5,36%),
«Северстали» – 599,4 руб. (+5,27%),
ММК – 18,795 руб. (+5,24%).
Рост на рынке был ожидаемым после разгрома предыдущей недели. Однако произошел он без существенного изменения новостного фона, что дало повод аналитикам записать его в коррекционные.
Определенную поддержку рынку оказал подъем нефтяных котировок и ослабление рубля, ну а главным драйвером рынка, судя по всему, стала обычная жадность, которая у инвесторов возобладала над страхом и спровоцировала волну покупок без какого-либо твердого повода.
«Инарктика» продемонстрировала дивидендную дисциплину
В России продолжается период дивидендных платежей. В понедельник акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды в размере 10 руб. на акцию. Это соответствует привычному для компании размеру выплат: в 2024 году «Инарктика» платила столько же.
Для инвестора тут важна еще и дивидендная дисциплина компании: выплаты завязаны на чистую прибыль и ограничение по долговой нагрузке, поэтому дивидендный поток у «Инарктики» выглядит устойчивым, но не гарантированным при ухудшении финансового положения компании. По этой причине акции «Инарктики» часто воспринимаются как умеренно доходная бумага с понятной дивидендной логикой.
«Аэрофлот» отдал всю прибыль на дивиденды
Акционеры «Аэрофлота» одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 5,29 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб. Реестр закроется 17 июля.
Особенность этих выплат в том, что компания направляет на дивиденды 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО, то есть фактически делится всей «нормализованной» прибылью за год. При текущих котировках дивидендная доходность оценивается примерно в 10,8%, что делает выплату одной из самых заметных на рынке среди транспортных компаний.
Fix Price откажется от ГДР
Совет директоров Fix Price утвердил конвертацию 5,26 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) в обыкновенные акции.
Компания запустила процесс обмена в июне 2025 г. в соотношении 1 ГДР за 158 акций, чтобы перевести расписки в российскую структуру и затем запустить торги акциями ПАО «Фикс Прайс» на Московской бирже.
Позже Fix Price сообщала, что конвертация прошла поэтапно, а акции, полученные из агрегированных ГДР, были переведены на счет компании. Для инвестора это означало более понятную структуру владения: вместо расписки, зависящей от депозитария, появлялась прямая акция российского юрлица.
«Газпром нефть» продолжает радовать акционеров дивидендами
Акционеры «Газпром нефти» одобрили выплату финальных дивидендов за 2025 г. в размере 28,11 руб. на одну обыкновенную акцию.
Ранее компания согласилась выплатить 17,30 руб. на акцию за I полугодие 2025 г., а в 2024 г. уже выплачивала 27,21 руб. за итоговый период и 51,96 руб. за первое полугодие.
Дивидендная политика «Газпром нефти» обычно ориентируется на выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, поэтому бумаги часто рассматриваются в нефтяном секторе через призму связки качества и доходности.
Что день грядущий нам готовит?
Рост российского рынка пока что происходит без какого-либо новостного позитива, поэтому на его перспективы аналитики смотрят с осторожностью. Базовый сценарий на 30 июня – слабая растущая динамика или боковик на фоне сохранения давления высокой ставки ЦБ и геополитики.
По сути сейчас рынок не уверенно растет, а скорее ищет дно, у которого он мог бы закрепиться. В таких условиях наиболее интересными выглядят экспортеры, компании с низкой долговой нагрузкой и эмитенты с понятной дивидендной историей.