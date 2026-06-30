Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,557+1,64%CHKZ14 800+1,02%TGKN0,003+2,97%IMOEX2 378,73+1,23%RTSI963,75+1,23%RGBI114,24+0,38%RGBITR760,08+0,4%
Главная / Инвестиции /

Утренний звон по рынку акций 30 июня

Инвесторы скупают подешевевшие российские бумаги
Александр Яковлев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На утренней сессии во вторник российский рынок акций пытался сохранить повышательную динамику и удержаться выше важного технического уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. По состоянию на 9:45 мск индекс вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,13% и составил 2352,92. Индекс РТС вырос на 0,13% и составил 953,29.

Дорвались до роста

В понедельник российский рынок наконец собрался с духом и рванул наверх. Дневную сессию индекс Мосбиржи завершил ростом на 2,84% и достиг 2350,43 пункта, индекс РТС вырос на 1,92% до 952,28 пункта.

В лидерах роста среди ликвидных бумаг оказались акции

  • «Аэрофлота» – 40,01 руб. (+5,43%),

  • «Новатека» – 982,1 руб. (+5,36%),

  • «Северстали» – 599,4 руб. (+5,27%),

  • ММК – 18,795 руб. (+5,24%).

Среди аутсайдеров были «Сегежа» – 0,579 руб. (-0,34%) и «Циан» – 502,6 руб. (-1,22%).

Рост на рынке был ожидаемым после разгрома предыдущей недели. Однако произошел он без существенного изменения новостного фона, что дало повод аналитикам записать его в коррекционные.

Определенную поддержку рынку оказал подъем нефтяных котировок и ослабление рубля, ну а главным драйвером рынка, судя по всему, стала обычная жадность, которая у инвесторов возобладала над страхом и спровоцировала волну покупок без какого-либо твердого повода.

«Инарктика» продемонстрировала дивидендную дисциплину

В России продолжается период дивидендных платежей. В понедельник акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды в размере 10 руб. на акцию. Это соответствует привычному для компании размеру выплат: в 2024 году «Инарктика» платила столько же.

Для инвестора тут важна еще и дивидендная дисциплина компании: выплаты завязаны на чистую прибыль и ограничение по долговой нагрузке, поэтому дивидендный поток у «Инарктики» выглядит устойчивым, но не гарантированным при ухудшении финансового положения компании. По этой причине акции «Инарктики» часто воспринимаются как умеренно доходная бумага с понятной дивидендной логикой.

«Аэрофлот» отдал всю прибыль на дивиденды

Акционеры «Аэрофлота» одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 5,29 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб. Реестр закроется 17 июля.

Особенность этих выплат в том, что компания направляет на дивиденды 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО, то есть фактически делится всей «нормализованной» прибылью за год. При текущих котировках дивидендная доходность оценивается примерно в 10,8%, что делает выплату одной из самых заметных на рынке среди транспортных компаний.

Fix Price откажется от ГДР

Совет директоров Fix Price утвердил конвертацию 5,26 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) в обыкновенные акции.

Компания запустила процесс обмена в июне 2025 г. в соотношении 1 ГДР за 158 акций, чтобы перевести расписки в российскую структуру и затем запустить торги акциями ПАО «Фикс Прайс» на Московской бирже.

Позже Fix Price сообщала, что конвертация прошла поэтапно, а акции, полученные из агрегированных ГДР, были переведены на счет компании. Для инвестора это означало более понятную структуру владения: вместо расписки, зависящей от депозитария, появлялась прямая акция российского юрлица.

«Газпром нефть» продолжает радовать акционеров дивидендами

Акционеры «Газпром нефти» одобрили выплату финальных дивидендов за 2025 г. в размере 28,11 руб. на одну обыкновенную акцию.

Ранее компания согласилась выплатить 17,30 руб. на акцию за I полугодие 2025 г., а в 2024 г. уже выплачивала 27,21 руб. за итоговый период и 51,96 руб. за первое полугодие.

Дивидендная политика «Газпром нефти» обычно ориентируется на выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, поэтому бумаги часто рассматриваются в нефтяном секторе через призму связки качества и доходности.

Что день грядущий нам готовит?

Рост российского рынка пока что происходит без какого-либо новостного позитива, поэтому на его перспективы аналитики смотрят с осторожностью. Базовый сценарий на 30 июня – слабая растущая динамика или боковик на фоне сохранения давления высокой ставки ЦБ и геополитики.

По сути сейчас рынок не уверенно растет, а скорее ищет дно, у которого он мог бы закрепиться. В таких условиях наиболее интересными выглядят экспортеры, компании с низкой долговой нагрузкой и эмитенты с понятной дивидендной историей.

Сегодня в России пик дивидендного сезона – пройдет более 30 годовых собраний акционеров. В фокусе внимания Сбербанк и ВТБ. Также пройдут собрания «Норникеля», «Русгидро», «СПб Биржи», МКБ, «Фармсинтеза», «Ростелекома», «Фосагро», «Русагро» и других компаний.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте