Утренний звон по рынку акций 30 июня

Для инвестора тут важна еще и дивидендная дисциплина компании: выплаты завязаны на чистую прибыль и ограничение по долговой нагрузке, поэтому дивидендный поток у «Инарктики» выглядит устойчивым, но не гарантированным при ухудшении финансового положения компании. По этой причине акции «Инарктики» часто воспринимаются как умеренно доходная бумага с понятной дивидендной логикой.