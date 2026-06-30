Итоги торгов на Мосбирже 29 июня

Итоги торгов на Мосбирже 29 июняИндекс превышал 2400 пунктов, но затем активность покупателей ослабла
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 30 июня, уменьшился на 0,07% до 2348,15 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,73% и составил 945,09 пункта.
Лидерами роста стали бумаги НЛМК (+3%), «Северстали» (+2,95%), ММК (+2,62%), Positive Technologies ( +2,51%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+2,41%). В аутсайдерах оказались бумаги АФК «Система» (-5,93%), VK (-3,19%), «обычка» «Татнефти» (-2,95%), бумаги En+ Group (-2,4%) и привилегированные акции «Татнефти» (-2,24%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 2,2% (+25 коп.) до 11,6 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,27 руб. (+52 коп.). Официальный курс евро составил 89,27 руб. (+63 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,1% до $73,9/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,2% до $69,9/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник продолжил технический отскок после эпизода аномальной перепроданности и в моменте превышал 2400 пунктов, но во второй половине дня активность покупателей ослабла, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Геополитическая ситуация пока не демонстрирует признаков улучшения, цены на нефть Brent стабилизировались чуть выше $70/барр., а рубль ослабляется, но валютный фактор сейчас скорее второстепенен для рынка акций, рассуждает Смирнов.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на среду – 2300–2400 пунктов, по курсу юаня – 11,4–11,7 руб., по курсу доллара – 77–79 руб.
Иностранные валюты во вторник продолжили рост: предложение экспортной выручки, поддержанное высокими весенними ценами на нефть, вероятно, уже достигло пика, при этом спрос на валюту сезонно растет, в том числе со стороны импортеров и населения, указывает Смирнов. К тому же со среды Банк России сократит объем продаж валюты в рамках зеркалирования операций ФНБ – умеренно негативный фактор для рубля, добавил он.
США и Иран после очередных взаимных атак договорились о прекращении ударов и новом раунде переговоров, продолжает Смирнов. Ослабление геополитической напряженности поддержало риск-аппетит инвесторов на большинстве фондовых площадок, заметил он.
В КНР индексы деловой активности PMI за июнь вышли чуть лучше ожиданий. В среду в США выйдет июньский отчет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, в еврозоне – предварительный индекс потребительских цен еврозоны за прошлый месяц.