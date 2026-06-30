Итоги торгов на Мосбирже 29 июня

Иностранные валюты во вторник продолжили рост: предложение экспортной выручки, поддержанное высокими весенними ценами на нефть, вероятно, уже достигло пика, при этом спрос на валюту сезонно растет, в том числе со стороны импортеров и населения, указывает Смирнов. К тому же со среды Банк России сократит объем продаж валюты в рамках зеркалирования операций ФНБ – умеренно негативный фактор для рубля, добавил он.