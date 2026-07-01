Утренний звон по рынку акций 1 июля

На рынке все также нет хороших идей, и это давит на пытающиеся расти цены. Значимого улучшения фундаментальных факторов, которое могло бы способствовать формированию устойчивого восходящего тренда, так и не произошло, отмечают аналитики. При этом негатива на рынке все также хоть отбавляй: это и геополитика, и рост инфляционных ожиданий, и опасения по поводу разворота монетарной политики ЦБ.