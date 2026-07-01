Утренний звон по рынку акций 1 июля

Утренний звон по рынку акций 1 июляРост цен на бирже быстро сошел на нет
На утренней сессии в среду российский рынок акций пытался расти после неудачного отскока накануне. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,63% и составил 2 362,92. Индекс РТС поднялся на 0,63% и составил 951,04.
Подъем не засчитан
Во вторник рынок в течение дня уверенно рос, и индекс даже превышал отметку 2400 пункта. Однако уже под конец дневной сессии «быки» растеряли все свое преимущество, и котировки по большинству ликвидных бумаг ушли в минус.
Индекс Мосбиржи завершил основную сессию снижением на 0,07%, достигнув отметки 2348,15 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,73% до 945,09 пункта. Объем торгов упал до 72,955 млрд рублей.
В лидерах роста оказались акции:
Среди аутсайдеров были
АФК «Система» – 11,54 руб. (-6,02%),
обыкновенные акции «Татнефти» – 502,2 руб. (-3,01%),
ГК «Самолет» – 308,2 руб. (-2,34%),
«Озон» – 3410,5 руб. (-2,14%),
На рынке все также нет хороших идей, и это давит на пытающиеся расти цены. Значимого улучшения фундаментальных факторов, которое могло бы способствовать формированию устойчивого восходящего тренда, так и не произошло, отмечают аналитики. При этом негатива на рынке все также хоть отбавляй: это и геополитика, и рост инфляционных ожиданий, и опасения по поводу разворота монетарной политики ЦБ.
В таких условиях, несмотря на фундаментальную перепроданность рынка, любой повышательный импульс быстро затухает.
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды
На 30 июня в России пришелся пик дивидендного сезона. Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды в размере 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Дата отсечки установлена на 20 июля.
На выплаты направлены рекордные в истории банка 850,2 млрд руб. Половина этой суммы – более 425 млрд руб. – поступит в федеральный бюджет.
В 2025 году Сбербанк заработал 1,7 трлн руб. чистой прибыли по МСФО, а его дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% прибыли при достаточности капитала не ниже целевого уровня. То есть рекорд возник не из разовой переоценки, а из сочетания очень высокой прибыли, дисциплинированной payout‑политики и достаточного капитала для такой выплаты.
Для акционеров важно и то, что по обыкновенным и привилегированным акциям размер выплаты одинаковый – это усиливает привлекательность обеих бумаг как дивидендной истории.
ВТБ пустил на дивиденды четверть прибыли
Акционеры ВТБ одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли. На одну акцию будет выплачено 9,71 руб. Реестр для получения дивидендов будет закрыт 20 июля. Поступление средств ожидается до 3 августа.
ВТБ также рассчитывает в 2027–2029 гг. довести размер дивидендных выплат до 50% чистой прибыли. Такая цель в принципе реальна, но не гарантирована, отмечают аналитики.
Менеджмент банка прямо говорит, что хочет постепенно вернуться к 50% выплат в новом цикле 2027–2029 годов, но решение будет зависеть от потребности в капитале и согласования с регулятором. Иными словами, 50% – это не текущая жесткая норма, а стратегическая цель, которая может быть достигнута только если капитал и требования ЦБ позволят.
В итоге чем ближе будет ВТБ к стабильной выплате 50% прибыли, тем сильнее его дивидендный кейс, но пока инвесторы смотрят на банк с поправкой на капитальные ограничения и возможную негарантированность решения по выплатам.
АФК «Система» готовится к крупной сделке
Корпорация в ближайшее время хочет заключить финансовую сделку на сумму свыше 300 млрд руб. с группой инвесторов. Договор будет оформлен при участии банка ВТБ.
Отмечается, что это будет структурная инвестиционная сделка. Компания планирует направить полученные средства на расчеты по кредитам.
Акции АФК «Система» и «Озона», 31%-й пакет акций которого принадлежит «Системе», под конец дня оказались в лидерах падения.
Что день грядущий нам готовит?
Пока что рынок выглядит сдержанно-позитивным, но уверенного импульса для роста все также нет: сегодня аналитики ждут либо боковик, либо очень умеренное повышение.
По-прежнему не хватает сильных драйверов, поэтому движения остаются локальными и нервными, говорят аналитики. Поддержку ценам могут оказать общая перепроданность рынка и технические покупки после недавней просадки.
На стороне негатива – большой объем заимствований Минфина и ожидания по ставке, поэтому устойчивый разворот пока вряд ли возможен. В фокусе остаются отдельные истории, а не широкий рынок: банки, нефтегаз и дивидендные бумаги могут выглядеть лучше индекса.
Сегодня ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки на последнем заседании, Росстат традиционно представит данные по недельной инфляции, а Минфин предложит инвесторам один выпуск ОФЗ-ПД.