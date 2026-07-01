Итоги торгов на Мосбирже 1 июля

Итоги торгов на Мосбирже 1 июляБенчмарк в среду торговался неоднородно
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 1 июля, снизился на 0,15% до 2344,55 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,15% и составил 943,69 пункта.
Лидерами роста стали бумаги банка «Санкт-Петербург» (+5,3%), Positive Technologies (+3,11%), Московской биржи (+2,03%), HeadHunter (+1,94%) и «Ростелекома» (+1,39%). В аутсайдерах оказались бумаги «Ленты» (-3,38%), ММК (-2,89%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-2,83% и -2,81% соответственно), а также бумаги НЛМК (-2,48%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 15 коп. до 11,47 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,27 руб. (-0,004 руб.). Официальный курс евро составил 89,18 руб. (-0,10 руб.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,45% до $71,16/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,81% до $68,24/барр.
Индекс Мосбиржи в среду торговался неоднородно, при этом торговые обороты сократились, что указывает на общую стабилизацию настроений и завершение технического восстановления рынка после чрезмерной просадки конца июня, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов.
На геополитическом фронте без перемен, отмечает аналитик: больше признаков движения к эскалации, чем к переговорам. Хотя, несмотря на противоречивые сигналы Ирана и США, судоходство в Ормузском проливе восстанавливается, а нефтяные котировки идут вниз, отмечает он. Валютный фактор неоднозначный: следом за волной ослабления рубль начал компенсировать потери, указывает Смирнов.
В четверг выйдет июньский отчет по американскому рынку труда, напоминает Смирнов. Инвесторы на российском рынке могут отыгрывать публикуемый в среду вечером недельный отчет по инфляции, полагает он. Поэтому Смирнов ожидает, что без явного негатива или позитива индекс Мосбиржи в четверг продолжит курсировать в пределах 2300–2400 пунктов.
Волатильность валютного рынка постепенно сокращается, отмечает эксперт: в ближайшее время валюты могут консолидироваться примерно на текущих уровнях: 77,5–79,5 руб. за доллар, 11,3–11,5 руб. за юань. Рубль все еще поддерживают высокие цены на нефть весны, транслирующиеся в курс с лагом в 1–2 месяца, говорит Смирнов. Также в пользу нацвалюты можно трактовать жесткие сигналы ЦБ и вероятность монетарной паузы в июле, добавляет он.