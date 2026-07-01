Итоги торгов на Мосбирже 1 июля

Волатильность валютного рынка постепенно сокращается, отмечает эксперт: в ближайшее время валюты могут консолидироваться примерно на текущих уровнях: 77,5–79,5 руб. за доллар, 11,3–11,5 руб. за юань. Рубль все еще поддерживают высокие цены на нефть весны, транслирующиеся в курс с лагом в 1–2 месяца, говорит Смирнов. Также в пользу нацвалюты можно трактовать жесткие сигналы ЦБ и вероятность монетарной паузы в июле, добавляет он.