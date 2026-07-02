Итоги торгов на Мосбирже 2 июля

Итоги торгов на Мосбирже 2 июляВ четверг инвесторы зафиксировали прибыль после роста в начале недели
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 2 июля, уменьшился на 3,78% до 2255,97 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 3,36% и составил 911,95 пункта.
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,07% (-1 коп.) до 11,46 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,9 руб. (-34 коп.). Официальный курс евро составил 88,7 руб. (-47 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,2% до $70,7/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,3% до $67,7/барр.
Индекс Мосбиржи в четверг резко откатился вниз: инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по итогам быстрого роста в начале недели, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Позитива не появилось, а вот негатив усилился, отмечает он. Несмотря на замедление инфляции в недельном выражении, годовая вернулась выше 6%, а председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх, указывает эксперт. В геополитике продолжается период эскалации: в ЕС заявили о намерении усилить санкционное давление на Россию, добавил он.
В преддверии выходных и без ярких новостей сложно ожидать большой торговой активности, отметил Смирнов, так что в пятницу индекс Мосбиржи, вероятно, останется ниже 2300 пунктов. Прогноз БКС по курсу юаня – 11,3–11,6 руб., по курсу доллара – 77–79 руб.
Рубль стабилизировался, нащупывая равновесие на достигнутых уровнях, констатировал Смирнов. Поддержать национальную валюту может монетарный фактор: оперативные данные по инфляции и сигналы ЦБ указывают на рост вероятности паузы в снижении ключевой ставки на июльском заседании, считает он. Одновременно с этим уменьшаются цены на нефть, что в перспективе обещает снижение притока экспортной выручки, указал эксперт.
Динамика на мировых рынках неоднородная, отметил Смирнов. В Китае опасения по поводу ИИ-сектора перевесили геополитический позитив с Ближнего Востока, а в США торги начались разнонаправленно на фоне того, что местный рынок труда в июне показал резкое замедление – число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 57 000, или в 2 раза ниже прогнозов аналитиков, указал эксперт.
В конце недели в БКС ждут объявления Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу на июль, предполагая его сохранение на уровне 200 млрд руб. В США в пятницу выходной в связи с национальным праздником. В еврозоне выйдет композитный индекс деловой активности PMI за июнь, в КНР – PMI в сфере услуг от Caixin. МГКЛ в этот день раскроет операционные результаты за шесть месяцев.