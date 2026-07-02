Итоги торгов на Мосбирже 2 июля

Индекс Мосбиржи в четверг резко откатился вниз: инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по итогам быстрого роста в начале недели, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Позитива не появилось, а вот негатив усилился, отмечает он. Несмотря на замедление инфляции в недельном выражении, годовая вернулась выше 6%, а председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх, указывает эксперт. В геополитике продолжается период эскалации: в ЕС заявили о намерении усилить санкционное давление на Россию, добавил он.