Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN461,4-5,99%CNY Бирж.11,462-0,07%IMOEX2 256,06-3,77%RTSI911,99-3,36%RGBI112,58-0,37%RGBITR749,77-0,33%
Главная / Инвестиции /

Что сказали о крипторегулировании на Финконгрессе Банка России

Первые операции с криптовалютой могут стартовать в ноябре 2026 года
Анастасия Брянцева
Максим Константинов / ТАСС
Максим Константинов / ТАСС

Первые операции с криптовалютой в России по новому регулированию могут начаться в ноябре 2026 г., рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финконгресса регулятора. Для этого к октябрю все необходимые акты будут готовы и направлены в Минюст. Закон о регулировании крипторынка в России может вступить в силу 1 сентября 2026 г., но законопроект пока принят только в первом чтении.

Участникам рынка дадут переходный период до 1 июля 2027 г., во время которого они смогут подготовить документы для вступления в реестр, получить новые лицензии и изменить внутренние процессы, рассказал Чистюхин. С 1 июля 2027 г. предполагается ввести уголовную и административную ответственность, которая должна разделить легальные и нелегальные операции на крипторынке.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь