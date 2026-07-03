Что сказали о крипторегулировании на Финконгрессе Банка России

Первые операции с криптовалютой в России по новому регулированию могут начаться в ноябре 2026 г., рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финконгресса регулятора. Для этого к октябрю все необходимые акты будут готовы и направлены в Минюст. Закон о регулировании крипторынка в России может вступить в силу 1 сентября 2026 г., но законопроект пока принят только в первом чтении.