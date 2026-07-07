Итоги торгов на Мосбирже 7 июля

С учетом высоких торговых оборотов и, следовательно, силы медвежьего тренда нельзя исключать еще более низких уровней по индексу Мосбиржи и ухода под 2100 пунктов, говорит Смирнов. Но поскольку рынок уже сильно перепродан, технические выкупы могут резко выносить бенчмарк вверх на 100–150 пунктов, после чего в отсутствие позитива может прокатиться новая волна фиксации прибыли, рассуждает он.