Итоги торгов на Мосбирже 7 июля

Итоги торгов на Мосбирже 7 июляНа динамике сказываются риски монетарной паузы в июле и геополитическая неопределенность
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 7 июля, снизился на 0,17% до 2190,39 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 2,25% и составил 906,42 пункта. Лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+7,88%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+3,92% и +3,5% соответственно), а также привилегированные акции «Транснефти» (+3,08%) и бумаги Московского кредитного банка (+2,79%). В аутсайдерах оказались бумаги Х5 (-12,55%), «Мосэнерго» (-3,87%), «Русала» (-3,61%), Московской биржи (-3,5%) и банка «Санкт-Петербург» (-3,49%).
Курс юаня на Московской бирже прибавил 10 коп. до 11,28 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,13 руб. (-1,84 руб.). Официальный курс евро составил 86,90 руб. (-2,36 руб.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,97% до $74,13/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,76% до $70,44/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник оставался под давлением продаж, опустившись в течение дня к минимальному уровню в 2117 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Фундаментально сказываются риски монетарной паузы в июле, в том числе на фоне роста топливных цен из-за атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, а также геополитическая эскалация по украинскому треку, рассуждает он.
На мировых площадках настроения неоднородные, отмечает эксперт: в преддверии сезона отчетностей американский рынок на подъеме, в Китае настроения на биржах подпорчены слабыми прогнозами по динамике ВВП.
В среду завершится саммит НАТО в турецкой Анкаре. Также в среду вечером по Москве будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС. На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции «Роснефти», МТС, Московской биржи, «Софтлайна». Банк России выпустит обзор рисков финансовых рынков, Росстат – недельный отчет по инфляции.
С учетом высоких торговых оборотов и, следовательно, силы медвежьего тренда нельзя исключать еще более низких уровней по индексу Мосбиржи и ухода под 2100 пунктов, говорит Смирнов. Но поскольку рынок уже сильно перепродан, технические выкупы могут резко выносить бенчмарк вверх на 100–150 пунктов, после чего в отсутствие позитива может прокатиться новая волна фиксации прибыли, рассуждает он.
Рубль продолжает отыгрывать потери после провального для себя завершения июня, отмечает Смирнов. На фоне случившейся распродажи в фондовых активах часть капитала перетекла в валюту, что подбросило доллар к 80 руб., юань – к 12 руб., указывает он. Сейчас, когда рынок поуспокоился, можно допустить снижение курсовой волатильности и временное равновесие вблизи 76–78 руб. за доллар и 11,1–11,4 руб. за юань, говорит эксперт.