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Главная / Инвестиции /

Может ли индекс Мосбиржи опуститься до нуля

Этот сценарий возможен разве что в случае экзистенциального кризиса экономики и государства
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи продолжает стремительное падение: утром 7 июля он обновил минимум с конца декабря 2022 г. – 2117,5 пункта. Но вряд ли бенчмарк может опуститься до нуля, сошлись во мнении опрошенные «Ведомостями» эксперты. По итогам основной сессии 7 июля индекс Мосбиржи снизился на 0,17% до 2190,39 пункта. Индикатор снижается шестую торговую сессию подряд. Падение с начала месяца составило 6,72%, с начала года – 20,83%.

Защита от нуля

Индекс Мосбиржи рассчитывается с 1997 г. Начальное значение – 100 пунктов, минимальное зафиксировано в августе 1998 г. – 18,53 пункта. До минимума бенчмарку еще 99% падения, указала эксперт БКС по фондовому рынку Людмила Рокотянская. В теории возможно все, но на практике в подобном случае Банк России должен будет приостановить торги, рассуждает она. Последняя масштабная приостановка торгов на Мосбирже произошла после начала СВО в феврале 2022 г. Постепенное открытие рынка акций началось через месяц.

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