Третье в истории по объему IPO состоялось на NASDAQ

Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix разместил на нью-йоркской бирже NASDAQ американские депозитарные расписки (ADR) на $26,5 млрд. Этот листинг стал третьим в истории по объему: на втором месте – IPO Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которая в 2019 г. привлекла $29,4 млрд, на первом – июньская сделка SpaceX на $86 млрд.