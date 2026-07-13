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Третье в истории по объему IPO состоялось на NASDAQ

Южнокорейский производитель чипов для ИИ SK Hynix привлек $26,5 млрд
Анастасия Брянцева
Angelina Katsanis / REUTERS
Angelina Katsanis / REUTERS

Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix разместил на нью-йоркской бирже NASDAQ американские депозитарные расписки (ADR) на $26,5 млрд. Этот листинг стал третьим в истории по объему: на втором месте – IPO Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которая в 2019 г. привлекла $29,4 млрд, на первом – июньская сделка SpaceX на $86 млрд.

В рамках размещения SK Hynix продала 177,9 млн расписок по $149/шт. Одна расписка соответствует 1/10 обыкновенной акции SK Hynix, обращающейся на Корейской бирже. Цена размещения в США оказалась примерно на 3% выше стоимости бумаг на внутреннем рынке после корректировки на коэффициент конвертации, подсчитало Bloomberg. По итогам торгов 10 июля стоимость одной акции в Сеуле достигла 2,18 млн корейских вон, что эквивалентно $1450.

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