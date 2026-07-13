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«Северсталь» возвращается на рынок облигаций

Потребность в новом долге обусловлена давлением на денежные потоки
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

На рынок облигаций после семилетнего перерыва возвращается «Северсталь». 14 июля компания соберет книгу заявок сразу на два рублевых выпуска совокупным объемом не менее 10 млрд руб. – с фиксированным и плавающим купонами. Доход ежемесячный, ориентир ставки купона по «фиксу» – ключевая плюс не более 135 б. п., по флоатеру (доходность к погашению, YTM) – не выше кривой бескупонной доходности ОФЗ на аналогичном сроке плюс 80–100 б. п. Срок обращения обоих выпусков – два года. Размещение на Московской бирже запланировано на 17 июля.

Потребность «Северстали» в привлечении нового долга обусловлена сохраняющимся давлением на денежные потоки, пишет кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова в отчете, который есть у «Ведомостей». Но уже в 2027 г. эксперт ожидает восстановления результатов компании благодаря как оживлению экономической активности, так и завершению крупных инвестпроектов и появлению первой отдачи от них.

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