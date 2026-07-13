«Северсталь» возвращается на рынок облигаций

На рынок облигаций после семилетнего перерыва возвращается «Северсталь». 14 июля компания соберет книгу заявок сразу на два рублевых выпуска совокупным объемом не менее 10 млрд руб. – с фиксированным и плавающим купонами. Доход ежемесячный, ориентир ставки купона по «фиксу» – ключевая плюс не более 135 б. п., по флоатеру (доходность к погашению, YTM) – не выше кривой бескупонной доходности ОФЗ на аналогичном сроке плюс 80–100 б. п. Срок обращения обоих выпусков – два года. Размещение на Московской бирже запланировано на 17 июля.