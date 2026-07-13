«Северсталь» возвращается на рынок облигаций

«Северсталь» возвращается на рынок облигацийПотребность в новом долге обусловлена давлением на денежные потоки
На рынок облигаций после семилетнего перерыва возвращается «Северсталь». 14 июля компания соберет книгу заявок сразу на два рублевых выпуска совокупным объемом не менее 10 млрд руб. – с фиксированным и плавающим купонами. Доход ежемесячный, ориентир ставки купона по «фиксу» – ключевая плюс не более 135 б. п., по флоатеру (доходность к погашению, YTM) – не выше кривой бескупонной доходности ОФЗ на аналогичном сроке плюс 80–100 б. п. Срок обращения обоих выпусков – два года. Размещение на Московской бирже запланировано на 17 июля.
Потребность «Северстали» в привлечении нового долга обусловлена сохраняющимся давлением на денежные потоки, пишет кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова в отчете, который есть у «Ведомостей». Но уже в 2027 г. эксперт ожидает восстановления результатов компании благодаря как оживлению экономической активности, так и завершению крупных инвестпроектов и появлению первой отдачи от них.