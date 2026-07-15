В Газпромбанке ждут несколько новых IPO до конца года

В Газпромбанке ждут несколько новых IPO до конца годаПри ключевой ставке 12% в год будет 10–15 первичных размещений акций
Минимум три новых IPO состоится на российском рынке до конца 2026 г. даже в консервативном сценарии, рассказал в интервью «Ведомостям» первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков. А когда Банк России снизит ключевую ставку до 12% годовых (сейчас – 14,25%), в год будет проходить от 10 до 15 первичных размещений акций и это тоже консервативный прогноз, добавил он.
«Но давайте отталкиваться от лучшего. Вообще-то IPO много не бывает – это не пирожки. Акционер продает свою компанию или запускает туда новых акционеров, это принципиально иной взгляд на вещи, чем выпуск облигаций», – заявил Шулаков.
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