Острое ухудшение кредитного качества эмитентов облигаций уже позади

Наиболее острая фаза ухудшения кредитного качества корпоративных эмитентов облигаций пройдена, считают в «Эйлере» и ожидают уже по итогам первого полугодия 2026 г. увидеть позитивные тренды в отчетностях, в первую очередь у заемщиков с высокой долей долга под плавающие ставки. Об этом старший аналитик отдела анализа корпоративного долга компании Станислав Боженко пишет в кредитной стратегии на второе полугодие 2026 г., с которой ознакомились «Ведомости». Но замедление темпов снижения ключевой ставки и в целом невысокая экономическая активность во многих секторах снизят импульс этого тренда, опасается эксперт.