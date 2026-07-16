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Главная / Инвестиции /

Острое ухудшение кредитного качества эмитентов облигаций уже позади

Так считают в «Эйлере», но другие эксперты в этом усомнились
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Наиболее острая фаза ухудшения кредитного качества корпоративных эмитентов облигаций пройдена, считают в «Эйлере» и ожидают уже по итогам первого полугодия 2026 г. увидеть позитивные тренды в отчетностях, в первую очередь у заемщиков с высокой долей долга под плавающие ставки. Об этом старший аналитик отдела анализа корпоративного долга компании Станислав Боженко пишет в кредитной стратегии на второе полугодие 2026 г., с которой ознакомились «Ведомости». Но замедление темпов снижения ключевой ставки и в целом невысокая экономическая активность во многих секторах снизят импульс этого тренда, опасается эксперт.

Основа улучшения

О том, что худшее позади, говорит умеренная динамика агрегированных кредитных метрик во втором полугодии 2025 г., пишет Боженко. По его оценке, за вторую половину прошлого года медианная долговая нагрузка корпоративного сектора (порядка 105 анализируемых эмитентов) возросла незначительно – с 2,4х до 2,5х чистый долг / EBITDA. Медианная процентная нагрузка (EBITDA / уплаченные проценты) стабилизировалась около 2х за счет снижения стоимости долга вследствие смягчения денежно-кредитной политики, предполагает Боженко. Рентабельность корпоративного сектора незначительно возросла – на 1 п. п. до 26%.

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