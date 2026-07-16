Утренний звон по рынку акций 16 июля

Сейчас у МТС действует политика 2024-2026 гг., где базовый ориентир – не менее 35 руб. на акцию в год, а стандартная периодичность – один раз в год. Намерение компании перейти на более частые дивидендные выплаты – в целом позитивный сигнал для акций, отмечают аналитики: рынок обычно ценит более частый и предсказуемый денежный поток. При этом окончательное утверждение обновленной политики ожидается только в третьем квартале 2026 г.