Утренний звон по рынку акций 16 июля

Утренний звон по рынку акций 16 июляБиржа все еще находится во власти продавцов
Российский рынок акций утром в четверг продолжает падение без каких-либо факторов поддержки.
По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,95% и составил 2070,67. Индекс РТС снизился на 1,95% и составил 836,75.
Базовый сценарий на сегодня – стабилизация в районе 2100 по индексу с шансом на отскок, но не более того. Без хороших новостей уверенный рост на рынке невозможен, а они сейчас в остром дефиците.
В свободном падении
Рынок акций снижается девятнадцатую неделю подряд, и завершения этого тренда не видно. И без того не слишком оптимистические настроения на торгах испортили новости об обсуждении в США нового законопроекта об антироссийских санкциях. В его рамках могут быть введены 100%-е импортные пошлины против основных покупателей российских энергоносителей. И хотя история эта длится уже долго, сейчас любая подобная эскалация санкционной риторики приводит к новой просадке котировок.
На дневной сессии индекс Мосбиржи потерял 2,87%,снизившись до 2108,56 пункта, РТС опустился на 3,29% до 853,41 пункта.
В числе редких бумаг роста
Среди относительно ликвидных бумаг в аутсайдерах оказались
ГК Самолет» – 263,8 руб. (-7,24%),
VK – 145,2 руб (-7,19%),
«Евротранс» – 31,95 руб.(-5,75%),
«Алроса» – 16,77 руб. (-5,36%),
«Аэрофлот» – 34,92 руб. (-5,24%).
Еще одна беда для текущего рынка – дивидендные гэпы. В текущих условиях они зачастую оказываются очень глубокими, превышая дивидендную доходность, и закрытие их может занять длительное время.
Индекс Мосбиржи продолжает бить рекорды по длительности падения, и аналитики уже начинают рассуждать о том, что рынок, как коллективное рассудочное (или без-, кому как нравится), начинает подозревать что-то недоброе в экономическом, конечно, плане. И это недоброе сейчас – очевидно, рецессия.
«Циан» начал обратный выкуп акций
Компания объявила байбэк с 15 июля. Выкупом займется дочерняя компания АО «Ц-решения». Объем выкупа составит до 4 млрд руб., срок выкупа – 12 месяцев с даты начала процедуры.
Перспективы байбэка «Циана» выглядят позитивно для акционеров, полагают аналитики: рынок воспринял новость как сигнал, что компания считает свои акции недооцененными, а сама программа способна поддержать котировки в ближайшие месяцы. При этом байбэк – это скорее поддержка оценки и EPS, чем масштабное изменение бизнес-модели.
При этом 4 млрд руб. – заметный, но не настолько большой объем, чтобы полностью переоценить компанию. Эффект байбэка будет зависеть от того, как быстро и по каким ценам компания будет выкупать акции. Для долгосрочной динамики важнее не только байбэк, но и рост выручки, EBITDA и будущие дивиденды.
Для акций «Циана» байбэк – это хороший поддерживающий фактор, который повышает инвестиционную привлекательность бумаги и может помочь удержать или поднять цену на среднесрочном горизонте. Но это не «волшебная кнопка»: если конъюнктура рынка недвижимости или макроэкономический фон ухудшатся, одного выкупа будет недостаточно, чтобы обеспечить устойчивый растущий тренд.
МТС готовится изменить дивидендную политику
МТС рассматривает возможность перейти к выплатам дивидендов каждый квартал или каждые полгода, сообщила компания.
Сейчас у МТС действует политика 2024-2026 гг., где базовый ориентир – не менее 35 руб. на акцию в год, а стандартная периодичность – один раз в год. Намерение компании перейти на более частые дивидендные выплаты – в целом позитивный сигнал для акций, отмечают аналитики: рынок обычно ценит более частый и предсказуемый денежный поток. При этом окончательное утверждение обновленной политики ожидается только в третьем квартале 2026 г.
Почему это хорошо
Для инвесторов частые дивиденды – это обычно плюс к оценке, потому что снижается неопределенность по срокам получения денег и улучшается дивидендная «прозрачность».
Если выплаты станут более частыми, акции МТС могут восприниматься ближе к квазидивидендной истории с меньшей зависимостью от разовой годовой отсечки.
При этом сам размер выплат важнее частоты: если общая годовая сумма останется около 35 руб. на акцию, эффект для фундаментальной стоимости будет умеренным, а основной бонус будет лежать в плоскости психологии и добавит спроса со стороны дивидендных инвесторов.
В чем проблемы
У МТС высокая долговая нагрузка, поэтому рынок будет смотреть, не ухудшит ли более частая выплата баланс и свободу решений в инвестполитике.
Если новая схема окажется слишком агрессивной, но без роста денежного потока, это может создать давление на кредитный профиль и в итоге повлиять на оценку акций.
Позитив от новости будет сильнее, если компания одновременно покажет стабильный FCF и подтверждение способности платить без роста долга.
Что день грядущий нам готовит?
Рынок акций все также сильно перепродан, отмечают аналитики, но крайне уязвим к негативу. Если появятся позитивные геополитичееские сигналы или новости по грядущему заседанию ЦБ по ставке, рынок может резко отскочить, но без них он рискует вновь протестировать минимумы.
На стороне позитива перепроданность и техническая готовность к отскоку после сильного снижения, надежды на «голубиность» ЦБ и новое снижение ставки.
Однако фундаментальные геополитические риски остаются главным ограничителем для оценки всего рынка. Дивидендные гэпы и слабость части сырьевых бумаг также мешают широкому восстановлению.
Базовый сценарий на 16 июля – осторожная стабилизация с шансом на технический отскок, но пока без устойчивого тренда. Для более сильного движения вверх рынку нужен либо позитив по геополитике, либо сюрприз от ЦБ, либо сочетание обоих факторов.
Сегодня закрываются дивидендные реестры «Сургутнефтегаза» и «Совкомфлота».
Также акции «Аэрофлота» последний день торгуются с дивидендами. Кроме того, 16 июля станет последним днем для покупки привилегированных акций «Башинформсвязи» под дивиденды.