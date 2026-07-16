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Итоги торгов на Мосбирже 16 июля

На рынок продолжают оказывать давление геополитика, жесткая ДКП и цены на топливо
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 16 июля, упал на 4,22% до 2022,78 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 4,39% и составил 815,97 пункта.

Лидерами роста стали бумаги МКБ (+6,44%) и ММК (+0,71%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-11,55%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-10,92%), VK (-10,34%), «Русала» (-9,99%) и «Совкомфлота» (-7,92%).

Курс юаня на Московской бирже увеличился на 0,79% (+10 коп.) до 11,53 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,32 руб. (+36 коп.). Официальный курс евро составил 89,33 руб. (+42 коп.).

Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,14% до $84,79/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,29% до $79,38/барр.

Индекс Мосбиржи ускорил снижение и приближается к 2000 пунктов. Российский рынок акций по-прежнему находится под давлением геополитических факторов, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта отошли на второй план, тогда как обсуждение новых западных санкций продолжается.

Еще одним сдерживающим фактором остается и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), добавил эксперт. На июльском заседании ожидается пауза в снижении ключевой ставки, и, возможно, она продлится и на сентябрь. Последний отчет Росстата показал снижение недельной инфляции и ускорение, хоть и символическое, годового показателя. Весомый вклад в общий рост цен продолжает вносить топливо, уточнил Смирнов.

В конце недели будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за июнь. В США выйдут июньские данные по объемам промышленного производства и строительству нового жилья. На российском рынке бумаги Сбербанка, ВТБ, Дом.РФ, «Базиса» и «Ростелекома» будут последний день торговаться с дивидендом, а акции «Аэрофлота» и ПАО «МГКЛ» ждет дивгэп – техническое падение цены акций компании на следующий торговый день после даты закрытия реестра.

В текущих условиях и перед выходными участники рынка не будут торопиться с покупками, хотя краткосрочный отскок не исключен, считает Смирнов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 июля – 2000–2150 пунктов.

Рубль продолжил слабеть и уступал валютам порядка 1%, отметил эксперт. Почти столько же потерял индекс гособлигаций RGBI. Волна продаж в акциях и облигациях в конце июня также провоцировала частичный уход в валюту, напомнил он. Сезон отпусков и оживление импорта также все больше на стороне валют. Возвращение более высоких цен на нефть и все более вероятная пауза в снижении ключевой ставки ЦБ, напротив, сдерживают девальвацию, говорит эксперт. Он также отметил приближающийся налоговый период с квартальным налогом на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). На время, к концу июля, позиции рубля могут снова улучшиться, считает Смирнов. Доллар 17 июля он ожидает в области 77–79 руб., а юань – 11,3–11,6 руб.

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