Итоги торгов на Мосбирже 16 июля

Рубль продолжил слабеть и уступал валютам порядка 1%, отметил эксперт. Почти столько же потерял индекс гособлигаций RGBI. Волна продаж в акциях и облигациях в конце июня также провоцировала частичный уход в валюту, напомнил он. Сезон отпусков и оживление импорта также все больше на стороне валют. Возвращение более высоких цен на нефть и все более вероятная пауза в снижении ключевой ставки ЦБ, напротив, сдерживают девальвацию, говорит эксперт. Он также отметил приближающийся налоговый период с квартальным налогом на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). На время, к концу июля, позиции рубля могут снова улучшиться, считает Смирнов. Доллар 17 июля он ожидает в области 77–79 руб., а юань – 11,3–11,6 руб.