Облигационерам попросили дать право оспаривать в суде аудиторское заключение

Владельцев облигаций следует наделить правом наравне с акционерами оспаривать в суде аудиторские заключения эмитента. С таким предложением к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову обратился исполнительный директор ассоциации инвесторов АВО Алексей Афонин. Письмо есть у «Ведомостей», представитель АВО подтвердил его подлинность. Афонин попросил депутата учесть это предложение при подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской деятельности». В первом чтении документ принят 8 июля 2026 г.