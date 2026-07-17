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Главная / Инвестиции /

Облигационерам попросили дать право оспаривать в суде аудиторское заключение

Сейчас такое право есть только у акционеров компании
Артем Кульша
Алексей Моисеев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Владельцев облигаций следует наделить правом наравне с акционерами оспаривать в суде аудиторские заключения эмитента. С таким предложением к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову обратился исполнительный директор ассоциации инвесторов АВО Алексей Афонин. Письмо есть у «Ведомостей», представитель АВО подтвердил его подлинность. Афонин попросил депутата учесть это предложение при подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской деятельности». В первом чтении документ принят 8 июля 2026 г.

Представитель Аксакова отказался комментировать переписку и счел преждевременным говорить о возможных изменениях ко второму чтению законопроекта.

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