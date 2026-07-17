Утренний звон по рынку акций 17 июля

Для акций X5 это скорее нейтрально-позитивная история: рост выручки и LFL сохраняется, но рынок может следить за тем, удержится ли прибыльность, если инфляция и средний чек будут слабее поддерживать показатели. То есть для бумаги важнее не только сам рост оборота, но и то, как он конвертируется в маржу и чистую прибыль.