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Утренний звон по рынку акций 17 июля

За обвалом биржи может последовать коррекционный рост
Александр Яковлев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок акций начал утро четверга около уровней вчерашнего закрытия.

По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,01% и составил 2022,11. Индекс РТС снизился на 0,01% и составил 813,36.

Базовый сценарий на 17 июля – стабилизация на текущих уровнях с риском дальнейшего проседания перед выходными. Закрепление выше отметки 2000 пунктов по индексу даст надежду на стабилизацию, новая распродажа откроет дорогу для очередного снижения накануне заседания ЦБ по ставке.

Без дна

В среду рынок акций пережил еще один непростой день. Основную сессию индекс открыл с гэпом вниз, после чего котировки стабилизировались и даже пытались расти. Но во второй половине дня торги захлестнула новая волна продаж, которая отправила индекс на уровень октября 2022 г.

В такие дни о причинах падения рассуждать не стоит, судя по всему, многие игроки закрывали все позиции и попросту уходили с рынка. В итоге десятки акций обновили исторические минимумы, включая таких тяжеловесов, как «Газпром» и ВТБ.

Впрочем, одним из триггеров падения могла стать ухудшающаяся инфляционная картина. В частности, по оценке ЦБ, инфляция на 2026 г. прогнозируется теперь на уровне 6,2% (было 5,3%), прогноз средней ключевой ставки повышен с 14,1% до 14,5%.

Дневная сессия завершилась просадкой индекса Мосбиржи на 4,22% до 2022,75 пункта, индекс РТС упал на 4,66% до 813,63 пункта. К концу вечерних торгов индекс ушел ниже 2000 пунктов и ближе к полуночи составлял 1991 пункт.

При этом даже в такой день на рынке нашлись бумаги роста:

  • МКБ – 8,185 руб. (+6,13%),

  • ММК – 15,675 руб. (+0.51%).

В лидерах падения среди ликвидных акций оказались

Технически индекс пробивает линию многолетнего восходящего тренда, который существует на рынке с 2009 г. Заход ниже отметки 2000 откроет дорогу на уровни в районе 1800 пунктов. Далее, если не считать мощной флуктуации февраля 2022 г., видны уровни середины 2017 г. Но все-таки есть ощущение, что прямое падение туда в моменте вряд ли возможно.

X5 нарастила выручку почти на 10% во II квартале

Впрочем, не стоит раскрашивать рынок исключительно в черные тона. Некоторые российские компании показывают в 2026 г. вполне удовлетворительные результаты и их акции чувствуют себя несколько лучше рынка.

Например, выручка ритейлера X5 во II квартале выросла на 9,9% до 1,28 трлн руб. Лидером роста чистой розничной выручки стала «Пятерочка» – показатель увеличился на 7,6% и составил 993,1 млрд руб.

Рост выручки замедлился с 11,3% в I квартале, при этом LFL-продажи выросли на 4,2%. Главная причина замедления – более низкая продовольственная инфляция во II квартале: 3,4% против 5,6% в I квартале.

Отчетность показывает, что бизнес X5 по-прежнему растет, но его темпы нормализуются после более сильного начала года. Для инвестора это означает, что у компании остается задел для устойчивого операционного роста, но без прежнего ускорения за счет инфляции.

Для акций X5 это скорее нейтрально-позитивная история: рост выручки и LFL сохраняется, но рынок может следить за тем, удержится ли прибыльность, если инфляция и средний чек будут слабее поддерживать показатели. То есть для бумаги важнее не только сам рост оборота, но и то, как он конвертируется в маржу и чистую прибыль.

Что день грядущий нам готовит?

После обвального падения накануне рынок выглядит крайне нервным, перепроданным, и пока нет признаков уверенного разворота. Аналитики в основном говорят не о дне, а о высокой вероятности еще одной волны снижения или, в лучшем случае, стабилизации вблизи 2000 пунктов по индексу Мосбиржи.

На рынке сейчас нет весомых причин для быстрого выкупа последних месяцев снижения, а устойчивое дно может сформироваться только после нормализации новостного фона. При этом рынок может остаться под давлением еще некоторое время из-за дивидендных отсечек и ожиданий по ДКП.

В минусе:

  • Геополитические риски и ожидания новых санкций.

  • Опасения, что ЦБ сохранит жесткий тон политики.

  • Дивидендные гэпы и вынужденное закрытие длинных позиций, которые усиливают падение.

    • В плюсе:

    • Рынок уже сильно перепродан, поэтому любые позитивные новости способны вызвать резкий технический отскок.

    Если новостной фон быстро улучшится, аналитики не исключают восстановления индекса до 2400–2500 пунктов ближе к концу года. Но это скорее сценарий второго эшелона ожиданий, а не уверенный прогноз на будущее.

    Базовый сценарий на 17 июля – стабилизация на текущих уровнях с риском дальнейшего проседания. Для рынка сейчас ключевой вопрос не в том, пойдет ли он выше, а в том, удержится ли он возле отметки 2000 пунктов и не перейдет ли в еще более глубокую фазу снижения.

    Сегодня акции Сбербанка, ВТБ, «Дом.РФ» и «Базиса» последний день торгуются с дивидендами. Также закроются реестры акционеров «Аэрофлота» и «Башинформсвязи» для получения дивидендных выплат за 2025 год.

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