Утренний звон по рынку акций 17 июля

Утренний звон по рынку акций 17 июляЗа обвалом биржи может последовать коррекционный рост
Российский рынок акций начал утро четверга около уровней вчерашнего закрытия.
По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,01% и составил 2022,11. Индекс РТС снизился на 0,01% и составил 813,36.
Базовый сценарий на 17 июля – стабилизация на текущих уровнях с риском дальнейшего проседания перед выходными. Закрепление выше отметки 2000 пунктов по индексу даст надежду на стабилизацию, новая распродажа откроет дорогу для очередного снижения накануне заседания ЦБ по ставке.
Без дна
В среду рынок акций пережил еще один непростой день. Основную сессию индекс открыл с гэпом вниз, после чего котировки стабилизировались и даже пытались расти. Но во второй половине дня торги захлестнула новая волна продаж, которая отправила индекс на уровень октября 2022 г.
Впрочем, одним из триггеров падения могла стать ухудшающаяся инфляционная картина. В частности, по оценке ЦБ, инфляция на 2026 г. прогнозируется теперь на уровне 6,2% (было 5,3%), прогноз средней ключевой ставки повышен с 14,1% до 14,5%.
Дневная сессия завершилась просадкой индекса Мосбиржи на 4,22% до 2022,75 пункта, индекс РТС упал на 4,66% до 813,63 пункта. К концу вечерних торгов индекс ушел ниже 2000 пунктов и ближе к полуночи составлял 1991 пункт.
При этом даже в такой день на рынке нашлись бумаги роста:
В лидерах падения среди ликвидных акций оказались
«Сургутнефтегаз» – 13,5 руб. (-11.45%),
«Русал» – 20,795 руб. (-10,25%),
VK – 125,85 руб. (-10,24%),
«Полюс» – 1048,2 руб. (-9,37%),
ГК «Самолет» – 238,8 руб. (-8.08%).
Технически индекс пробивает линию многолетнего восходящего тренда, который существует на рынке с 2009 г. Заход ниже отметки 2000 откроет дорогу на уровни в районе 1800 пунктов. Далее, если не считать мощной флуктуации февраля 2022 г., видны уровни середины 2017 г. Но все-таки есть ощущение, что прямое падение туда в моменте вряд ли возможно.
X5 нарастила выручку почти на 10% во II квартале
Впрочем, не стоит раскрашивать рынок исключительно в черные тона. Некоторые российские компании показывают в 2026 г. вполне удовлетворительные результаты и их акции чувствуют себя несколько лучше рынка.
Например, выручка ритейлера X5 во II квартале выросла на 9,9% до 1,28 трлн руб. Лидером роста чистой розничной выручки стала «Пятерочка» – показатель увеличился на 7,6% и составил 993,1 млрд руб.
Рост выручки замедлился с 11,3% в I квартале, при этом LFL-продажи выросли на 4,2%. Главная причина замедления – более низкая продовольственная инфляция во II квартале: 3,4% против 5,6% в I квартале.
Отчетность показывает, что бизнес X5 по-прежнему растет, но его темпы нормализуются после более сильного начала года. Для инвестора это означает, что у компании остается задел для устойчивого операционного роста, но без прежнего ускорения за счет инфляции.
Для акций X5 это скорее нейтрально-позитивная история: рост выручки и LFL сохраняется, но рынок может следить за тем, удержится ли прибыльность, если инфляция и средний чек будут слабее поддерживать показатели. То есть для бумаги важнее не только сам рост оборота, но и то, как он конвертируется в маржу и чистую прибыль.
Что день грядущий нам готовит?
После обвального падения накануне рынок выглядит крайне нервным, перепроданным, и пока нет признаков уверенного разворота. Аналитики в основном говорят не о дне, а о высокой вероятности еще одной волны снижения или, в лучшем случае, стабилизации вблизи 2000 пунктов по индексу Мосбиржи.
На рынке сейчас нет весомых причин для быстрого выкупа последних месяцев снижения, а устойчивое дно может сформироваться только после нормализации новостного фона. При этом рынок может остаться под давлением еще некоторое время из-за дивидендных отсечек и ожиданий по ДКП.
В минусе:
- Геополитические риски и ожидания новых санкций.
В плюсе:
Рынок уже сильно перепродан, поэтому любые позитивные новости способны вызвать резкий технический отскок.
Если новостной фон быстро улучшится, аналитики не исключают восстановления индекса до 2400–2500 пунктов ближе к концу года. Но это скорее сценарий второго эшелона ожиданий, а не уверенный прогноз на будущее.
Базовый сценарий на 17 июля – стабилизация на текущих уровнях с риском дальнейшего проседания. Для рынка сейчас ключевой вопрос не в том, пойдет ли он выше, а в том, удержится ли он возле отметки 2000 пунктов и не перейдет ли в еще более глубокую фазу снижения.
Сегодня акции Сбербанка, ВТБ, «Дом.РФ» и «Базиса» последний день торгуются с дивидендами. Также закроются реестры акционеров «Аэрофлота» и «Башинформсвязи» для получения дивидендных выплат за 2025 год.