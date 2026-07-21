Концентрация капитала ограничивает развитие рынка эндаументов

Эндаумент – это часть имущества некоммерческой организации (НКО), сформированная из пожертвований в денежной форме и переданная в доверительное управление УК для генерации дохода на целевые программы (выплата стипендий, покупка картин в музей, оплата лечения и пр.). Основное отличие фондов целевого капитала от благотворительных в механизме использования средств. В модели эндаумента тратится не сам капитал, а доход от его инвестирования – это снижает зависимость НКО от регулярности и объема пожертвований, обеспечивая возможность долгосрочного финансового планирования.