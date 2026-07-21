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Главная / Инвестиции /

Концентрация капитала ограничивает развитие рынка эндаументов

Выходом из ситуации могут стать платформенные решения
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Рынок эндаументов, или фондов целевого капитала, быстро растет в России, но его развитие ограничено высокой концентрацией как с точки зрения капитала, так и географии. Об этом аналитики Лаборатории исследований рынка инвестиций (ЛИРИ) УК «Альфа-капитал» пишут в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости».

Эндаумент – это часть имущества некоммерческой организации (НКО), сформированная из пожертвований в денежной форме и переданная в доверительное управление УК для генерации дохода на целевые программы (выплата стипендий, покупка картин в музей, оплата лечения и пр.). Основное отличие фондов целевого капитала от благотворительных в механизме использования средств. В модели эндаумента тратится не сам капитал, а доход от его инвестирования – это снижает зависимость НКО от регулярности и объема пожертвований, обеспечивая возможность долгосрочного финансового планирования.

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