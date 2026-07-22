Деглобализация и смена поколений меняют рынок коллективных инвестиций

Шесть трендов, или шесть «д», выделил гендиректор одной из крупнейших УК, «Первой», Андрей Бершадский. Во главе списка – демократизация: на рынок приходит все больше частных инвесторов. Розничную революцию в 2015 г. совершил американский брокер Robinhood, давший клиентам возможность торговать без комиссии через приложение, напомнил Бершадский. Как итог – к 2019 г. все крупные брокеры в США вынуждены были обнулить комиссии, также за это время резко упал минимальный взнос на счет (с порядка $10 000 в 1990 г. до нынешнего $1), отметил он. ИИ, в свою очередь, демократизировал, персонализировал аналитику, а это «крючок» для клиента, связующая нить, дающая ему понимание, что происходит в мире в целом и с его активами в частности, указал директор «Первой».