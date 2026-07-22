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Главная / Инвестиции /

Деглобализация и смена поколений меняют рынок коллективных инвестиций

Управляющие ведут клиентов из «бури и холода» к «ясно и солнечно»
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Демократизация инвестиций, деглобализация мировой экономики и трансфер богатства между поколениями – ключевые тренды глобальной индустрии управления активами. Российские профучастники обсудили их 21 июля на конференции НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций 2026».

Шесть трендов, или шесть «д», выделил гендиректор одной из крупнейших УК, «Первой», Андрей Бершадский. Во главе списка – демократизация: на рынок приходит все больше частных инвесторов. Розничную революцию в 2015 г. совершил американский брокер Robinhood, давший клиентам возможность торговать без комиссии через приложение, напомнил Бершадский. Как итог – к 2019 г. все крупные брокеры в США вынуждены были обнулить комиссии, также за это время резко упал минимальный взнос на счет (с порядка $10 000 в 1990 г. до нынешнего $1), отметил он. ИИ, в свою очередь, демократизировал, персонализировал аналитику, а это «крючок» для клиента, связующая нить, дающая ему понимание, что происходит в мире в целом и с его активами в частности, указал директор «Первой».

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