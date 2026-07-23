Рынок коллективных инвестиций нуждается в любви и небольшом толчке

Рынок коллективных инвестиций нуждается в любви и небольшом толчкеДорога к зрелости и упоению доходами займет время, но победа неизбежна, уверены профучастники
Отечественный рынок коллективных инвестиций растет и, как ребенок, нуждается в любви и небольшом толчке, чтобы стать большим и зрелым и конкурировать с депозитами. Его перспективы профучастники обсудили 22 июля на отраслевой конференции НАУФОР.
Колинвестиции в России находятся на очень важном этапе роста зрелости, уверен председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Игроки рынка, как правило, сразу ждут больших цифр, хотят упиваться доходами и т. д., но текущую ситуацию не охарактеризовать как успех или неуспех, считает он. Вкус к этому продукту, по его мнению, уже пришел и теперь его нужно развивать.
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