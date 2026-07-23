Рынок коллективных инвестиций нуждается в любви и небольшом толчке

Колинвестиции в России находятся на очень важном этапе роста зрелости, уверен председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Игроки рынка, как правило, сразу ждут больших цифр, хотят упиваться доходами и т. д., но текущую ситуацию не охарактеризовать как успех или неуспех, считает он. Вкус к этому продукту, по его мнению, уже пришел и теперь его нужно развивать.