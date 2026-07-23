Итоги торгов на Мосбирже 23 июля

Курс нацвалюты не растет, несмотря на приближение налогового периода, отмечает Смирнов. Может сказываться как сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и выезжающих за рубеж россиян, так и снижение притока экспортной выручки, полагает он. Текущий рост нефтяных цен может поддержать рубль лишь спекулятивно, отмечает эксперт. В то же время поддержать рубль могут решение ЦБ о сохранении ставки без изменений и жесткий сигнал, указывает Смирнов. С другой стороны, рассуждает он, если сигнал будет слишком жестким, это может спровоцировать продажи в акциях и в таком случае локально повысится спрос на валюту. Пока ожидания БКС по курсам на пятницу: доллар – 77–79 руб., юань – 11,4–11,7 руб.