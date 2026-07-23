Итоги торгов на Мосбирже 23 июля

Итоги торгов на Мосбирже 23 июляОбщую динамику вытянули тяжеловесные нефтегазовые фишки
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 23 июля, вырос на 0,41% до 2144,97 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,5% и составил 861,82 пункта.
Курс юаня на Московской бирже вырос на 3 коп. до 11,57 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,40 руб. (-8 коп.). Официальный курс евро составил 89,44 руб. (-16 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 6,3% до $100/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 5,84% до $91,9/барр.
Большая часть компонентов индекса Мосбиржи в четверг снижалась, но общую динамику помогли вытянуть тяжеловесные нефтегазовые фишки, так как инвесторы не могли проигнорировать бурный рост котировок нефти выше $100/барр., говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Одновременная слабость рубля дополнительно подогревала интерес к акциям экспортеров, отмечает он.
Геополитическая неопределенность сохраняется, указывает Смирнов: встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио принесла лишь общие высказывания в нейтральном ключе. Помимо этого власти Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России – он затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли, при этом разрешит ЕС морские перевозки СПГ из РФ в течение года с продлением.
Вышедшие в среду вечером данные Росстата по инфляции подтвердили ожидания того, что ЦБ на заседании в пятницу будет вынужден взять паузу в цикле снижения ставки, рассуждает Смирнов. Накопленная с начала года инфляция составляет 4,82%, годовая – 6,1% г/г, указывает он. Значительное влияние на сентимент могут оказать комментарии и обновленный макропрогноз регулятора, добавляет аналитик.
В конце недели будут опубликованы предварительные индексы PMI еврозоны и США за июль. На российском рынке «Русгидро» и «Русагро» представят операционные результаты за первое полугодие. Учитывая приближение выходных, в пятницу можно прогнозировать сдержанную покупательскую активность, рассуждает Смирнов. Но в случае продолжения роста цен на нефть инвесторы могут сохранить аппетит к акциям нефтяников, считает аналитик. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 24 июля – 2075–2175 пунктов.
Курс нацвалюты не растет, несмотря на приближение налогового периода, отмечает Смирнов. Может сказываться как сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и выезжающих за рубеж россиян, так и снижение притока экспортной выручки, полагает он. Текущий рост нефтяных цен может поддержать рубль лишь спекулятивно, отмечает эксперт. В то же время поддержать рубль могут решение ЦБ о сохранении ставки без изменений и жесткий сигнал, указывает Смирнов. С другой стороны, рассуждает он, если сигнал будет слишком жестким, это может спровоцировать продажи в акциях и в таком случае локально повысится спрос на валюту. Пока ожидания БКС по курсам на пятницу: доллар – 77–79 руб., юань – 11,4–11,7 руб.