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Главная / Инвестиции /

Что происходит с «Евротрансом»

Инвесторам стоит быть готовым к реальному банкротству компании и потере части средств
Дарья Реброва
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На «Федресурсе» 23 июля появилось сообщение о намерении банка «Россия» обратиться в суд для признания банкротом компанию «Евротранс» (владеет сетью АЗС под брендом «Трасса»). В этот же день акции компании обвалились более чем на 20% и закрылись на уровне 41,35 руб., по ним сейчас также действует запрет на короткие позиции. С начала года бумаги потеряли уже более 70% в цене. Облигации «Евротранса» на новостях падали в диапазоне 13,45–29,85%, а доходности превышали 700%.

«Ведомости» направили запрос в «Евротранс».

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