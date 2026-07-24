Что происходит с «Евротрансом»

На «Федресурсе» 23 июля появилось сообщение о намерении банка «Россия» обратиться в суд для признания банкротом компанию «Евротранс» (владеет сетью АЗС под брендом «Трасса»). В этот же день акции компании обвалились более чем на 20% и закрылись на уровне 41,35 руб., по ним сейчас также действует запрет на короткие позиции. С начала года бумаги потеряли уже более 70% в цене. Облигации «Евротранса» на новостях падали в диапазоне 13,45–29,85%, а доходности превышали 700%.