Рынок высокодоходных облигаций концентрирует риски

На рынке высокодоходных облигаций (ВДО) растут кредитные риски, а процентные остаются высокими, поэтому в Совкомбанке не ждут сжатия спредов к кривой ОФЗ в краткосрочной перспективе. Об этом аналитики банка пишут в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Сохранение высоких ставок и потребность банков накапливать капитал ограничивают возможности эмитентов привлекать долг, отмечают они. Как следствие, ключевым источником рефинансирования стали розничные инвесторы, но повышенная с 2025 г. дефолтность сокращает аппетит к риску и у них, в итоге приток новых средств сдерживается, а ликвидность бумаг снижается, констатировали в Совкомбанке.