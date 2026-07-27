Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,26+1,44%RGBI115+0,54%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RGBITR771,66+0,63%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Рынок высокодоходных облигаций концентрирует риски

Высокие ставки ограничивают возможности эмитентов привлекать долг
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На рынке высокодоходных облигаций (ВДО) растут кредитные риски, а процентные остаются высокими, поэтому в Совкомбанке не ждут сжатия спредов к кривой ОФЗ в краткосрочной перспективе. Об этом аналитики банка пишут в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Сохранение высоких ставок и потребность банков накапливать капитал ограничивают возможности эмитентов привлекать долг, отмечают они. Как следствие, ключевым источником рефинансирования стали розничные инвесторы, но повышенная с 2025 г. дефолтность сокращает аппетит к риску и у них, в итоге приток новых средств сдерживается, а ликвидность бумаг снижается, констатировали в Совкомбанке.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь