Итоги торгов на Мосбирже 28 июля

Завершение налогового периода ожидаемо вызвало разворот рубля вниз, говорит эксперт. На нацвалюту также оказывает давление то, что ЦБ вопреки консенсус-прогнозам принял решение понизить ключевую ставку, а также сезон отпусков, традиционно стимулирующий спрос на иностранную наличность. Кроме того, ожидаемое сокращение экспортной выручки от продажи нефти способно оказывать на рубль спекулятивное давление в моменте. С другой стороны, блокировка Ормузского пролива привела к удорожанию импорта и логистики, что может ограничивать объемы ввозимой продукции и, как следствие, снижать потребность импортеров в валюте, констатировал Смирнов. Существенного подорожания валют в ближайшее время он не прогнозирует: котировки могут двигаться в коридорах 78–79 руб./$ и 11,5–11,7/юань.