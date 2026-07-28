Итоги торгов на Мосбирже 28 июля

Итоги торгов на Мосбирже 28 июляНа рынок давят спад нефтяных котировок и ожидание голосования в США по санкциям
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 28 июля, снизился на 1,16% до 2191,18 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,02% и составил 877,11 пункта.
Лидерами роста стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+3,63%), обыкновенные бумаги ММК (+2,3%), VK (+1,43%), ЮГК (+0,88%) и НЛМК (+0,67%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции En+ Group (-3,92%), ВТБ (-2,57%), «Алросы» (-2,49%), «Мосэнерго» (-2,42%) и «Мать и дитя» (-2,36%).
Курс юаня на Московской бирже увеличился на 0,9% (+11 коп.) до 11,66 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,7 руб. (+68 коп.). Официальный курс евро составил 89,63 руб. (+87 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,15% до $84/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,49% до $81,4/барр.
Индекс Мосбиржи сегодня пытался удержаться над 2200 пунктами. Давление на настроения оказывал спад сырьевых котировок, в том числе нефтяных, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Кроме того, участники торгов с настороженностью ждали голосования в американском сенате по законопроекту об ужесточении санкций против России и встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, добавил он.
Нисходящую коррекцию в акциях, по словам эксперта, сдерживали ослабление рубля, сохранение геополитических надежд и позитивный эффект от пятничного решения ЦБ по ключевой ставке. На стоимость нефти и золота оказал давление сильный доллар – за прошедшую неделю индекс американской валюты DXY прибавил больше 0,3%.
На внешнем треке инвесторы в ожидании заседания Федеральной резервной системы США 29 июля. Если экономисты единогласно прогнозируют монетарную паузу, то среди инвесторов, согласно CME Fed Watch, который показывает вероятности изменения ставки, подобного единодушия нет – примерно треть ожидают повышения ставок, отметил Смирнов.
В середине недели борьба за 2200 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится, полагает Смирнов. Если покупательского оптимизма хватит и удастся закрепиться выше круглой отметки, откроется путь к промежуточному сопротивлению в районе 2250–2260 пунктов.
Завершение налогового периода ожидаемо вызвало разворот рубля вниз, говорит эксперт. На нацвалюту также оказывает давление то, что ЦБ вопреки консенсус-прогнозам принял решение понизить ключевую ставку, а также сезон отпусков, традиционно стимулирующий спрос на иностранную наличность. Кроме того, ожидаемое сокращение экспортной выручки от продажи нефти способно оказывать на рубль спекулятивное давление в моменте. С другой стороны, блокировка Ормузского пролива привела к удорожанию импорта и логистики, что может ограничивать объемы ввозимой продукции и, как следствие, снижать потребность импортеров в валюте, констатировал Смирнов. Существенного подорожания валют в ближайшее время он не прогнозирует: котировки могут двигаться в коридорах 78–79 руб./$ и 11,5–11,7/юань.